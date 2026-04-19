Julián Álvarez activa el debate del 9

"Julián Álvarez es el mejor 9 del mundo". Esta frase pronunciada por su compañero Álex Baena en una reciente entrevista a 'La Vanguardia' tiene mucho contenido viendo la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. La derrota empañó un tanto su actuación ya que falló uno de los penaltis en la tanda, pero su rendimiento en muchas fases de partido fue de auténtico top.

Los partidos grandes le van a Julián. No es campeón del mundo en vano. A sus 26 años ya tiene un grado de madurez muy alto y tiró del carro en los momentos difíciles del Atlético de Madrid.

Viendo que arriba le llegaban pocos balones, Julián se remangó y bajó a la zona de tres cuartos para ayudar a desatascar el juego rojblanco. El asedio del Atlético fue total cuando el argentino se hizo con la manija y recogió el premio a su empeñó con un gol impresionante. Control inverosímil para su pierna izquierda y, sin pensárselo, cañonazo imparable para Marrero.

El disparo de Julián Álvarez que significó el segundo gol del Atlético de Madrid / Julio Muñoz / EFE

Con el gol se vino arriba y estuvo a punto de marcar uno de los goles de la temporada en la prórroga. Transcurría el minuto 110 cuando no se lo pensó dos veces y conectó otro pepinazo que se estrelló directamente a la cruceta. Además, filtró un pase imposible a Cardoso que lo dejó solo ante Marrero y su picada se fue desviada por centímetros.

Julián Álvarez parecía encaminado a ser el héroe de la Copa del Rey, pero tuvo que pasarle este honor a Unai Marrero, el habitual portero suplente de Álex Remiro en la Real Sociedad. El jugador del Atlético acabó el partido muy tocado viendo como un título que le hacía mucha ilusión se le escapaba de las manos. Ahora solo le queda la Champions con la dura semifinal frente al Arsenal y una hipotética final entre el vencedor del PSG-Bayern de Múnich.

Los títulos

Y es que la 'Araña' no está habituado a quedarse sin ganar títulos. La temporada pasada fue la primera en la que no conquistó ningún trofeo después de su exitoso paso por River, el Manchester City (donde ganó 2 Premier League y 1 FA Cup) y la selección argentina con la que se proclamó campeón del mundo, de América y de la Finalíssima.

Julián Álvarez aún no ha ganado ningún título con el Cholo Simeone / AFP7 vía Europa Press

En este escenario, el Barça puede entrar a escena con un proyecto deportivo mucho más ambicioso que el del Atlético de Madrid. Los rojiblancos están a 22 puntos del equipo barcelonista en la Liga y con Hansi Flick ha demostrado que puede ser otra vez un club ganador. En cambio, en el Atlético por ahora solo colecciona decepciones y en más de una ocasión se la ha visto contrariado por algunas decisiones del Cholo Simeone, como en algunos cambios.

El problema, que no es poco, con Julián Álvarez es su alto precio. Su fichaje superaría los 100 millones de euros, una cantidad difícil de asumir para cualquier club, si bien el Barça debe plantearse si merece la pena orquestar una operación financiera parea intentar abordar su fichaje.

Solo Ferran Torres

El FC Barcelona debería vender a algunos jugadores, algo que parece difícil, pero en la posición de 9 se puede quedar muy cojo si se marcha Robert Lewandowski, quien además, a sus 37 años, está dando sus últimos coletazos en la élite. El polaco ha despertado el interés en Italia de equipos como la Juventus o el Milan, y también tiene propuestas de la MLS de Estados Unidos. Más difícil parece su paso a Arabia con el conflicto bélico en Oriente Medio.

Sorloth falló el primer penalti de la tanda en la que se impuso la Real Sociedad sobre el Atlético de Madrid / Julio Muñoz / EFE

El Barça, de marcharse Lewandowski, se quedaría únicamente con Ferran Torres, al que solo le resta otro año de contrato, como delantero centro reconvertido, por lo que la necesidad de fichar es imperiosa. Ferran se ha ganado a pulso la renovación, aunque con el valenciano no es suficiente.

Por ahora han sonado nombres de perfil más bajo como Sorloth o Muriqi, pero el equipo requiere de un '9' a la altura de las circunstancias para pelear por todos los títulos, incluida la Champions.