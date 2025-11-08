Julián Álvarez abre la puerta: "Se habla mucho de mí y del Barça"

No es ningún secreto que Julián Álvarez es uno de los candidatos a ser el relevo generacional de Robert Lewandowski en el FC Barcelona. El delantero polaco finaliza contrato al final de la presente temporada, el próximo 30 de junio de 2026, y aunque su continuidad en el club blaugrana no está descartada, la dirección deportiva liderada por Deco trabaja en encontrar un sustituto de garantías en la demarcación de ‘9’.

El propio Julián Álvarez ha sido preguntado por el interés del Barça en una entrevista en ‘L’Équipe’ y ha reconocido que está al corriente de todos los rumores que lo vinculan al equipo catalán. “Sinceramente, no lo sé”, ha respondido cuando ha sido preguntado por la posibilidad de cambiar de aires “en los próximos años”. “Veo lo que se dice en las redes sociales... En España se habla mucho de mí y del Barcelona. Por el momento, estoy centrado en el Atlético. Veremos qué pasa al final de la temporada”, ha declarado el atacante argentino.

La ‘araña’ también ha reconocido que el PSG estuvo muy interesado en obtener sus servicios en verano de 2024. “Cuando fiché por el Atlético el año pasado, también se habló mucho de París. Es cierto que hubo conversaciones entre la directiva del PSG y mi agente; mostraron interés en ficharme, pero no se concretó”, ha confesado.

Entre otras cuestiones, en la extensa conversación con ‘L’Équipe’ Julián también ha recordado la prueba que realizó con el Real Madrid cuando tenía once años. “Mi padre me acompañó a España durante unos veinte días. Entrené con el Real Madrid y luego participé en un torneo en Peralada que ganamos. Pero para quedarme, toda mi familia habría tenido que venir a vivir conmigo. Fue una gran experiencia, pero aún era demasiado pronto para mí”, ha rememorado.

A pesar de dejar su futuro abierto, el ‘19’ colchonero se ha mostrado muy feliz en el Metropolitano. En gran medida por su “relación muy positiva” con un Simeone con el que “compartimos la misma visión del fútbol: pasión, trabajo duro y dedicación”; pero también la mentalidad competitiva del Atlético. “Creo que somos capaces de competir con cualquiera. Nuestro inicio de temporada no ha sido perfecto, estamos teniendo dificultades fuera de casa y tenemos que pulir algunos detalles, pero la temporada es larga. Somos muy fuertes en los enfrentamientos directos”, ha sentenciado.