Juli Guiu desvela la recaudación del Clásico

El vicepresidente del FC Barcelona del área de marketing habló en el programa 'Tot Costa' de Catalunya Radio También analizó el impacto del Balón de Oro de Aitana y los nuevos retos del club en cuanto a las nuevas fuentes de ingresos

Explicaba SPORT hace unos días que se decía en el FC Barcelona, sobre la entrada y la recaudación conseguida en el clásico contra el Real Madrid, que "se han alcanzado e incluso se han superado las expectativas". Pues bien, Juli Guiu, el vicepresidente azulgrana del área de marketing, desveló las cifras en una entrevista en el programa 'Tot Costa' de Catalunya Radio.

Y, aunque el resultado "fue lo único que no fue bien", relata que la comunión entre el Barça y los Rolling Stones de la mano de Spotify fue "una asociación única, un pacto mundial que tuvo un impacto brutal". "Cuando hacemos o nos hacen este tipo de propuestas, nosotros queremos los mejores artistas posibles y miramos muy bien con quién y cuándo hacerlo. Tenemos que buscar nuevos grupos y nuevas experiencias, pero tiene que ser en fechas puntuales".

El FC Barcelona alcanzó los 7,6 millones de euros de recaudación, "un récord en Montjuïc y una cifra importante porque supera el 60% de los partidos en el Spotify Camp Nou, ojalá pudiese ser así cada semana". Explica Guiu que los clásicos en el el Camp Nou lo superaban por poco, estaban en 8,3 millones, pero se trata de todo un éxito porque el aforo es mucho menor, aunque se batió también récord de asistencia con 50.112 espectadores.

El impacto del Balón de Oro de Aitana

Preguntado por el impacto mundial que ha tenido Aitana Bonmatí y la consecución de su primer Balón de Oro, Guiu apuntó que en el Barça "tenemos un activo muy importante, que es el femenino" y que "tener tres balones de oro en tres años seguidos, también con Alexia, es extraordinario" para la marca.

"El fútbol femenino está teniendo "un crecimiento brutal en marcas y también en territorios que no hubiésemos pensado, como en Sudamérica, Estados Unidos o Asia" y que "si lo sabemos explotar bien, este activo nos traerá muchas alegrías". "Todas las secciones tienen un gran camino por recorrer, pero sobre todo el fútbol femenino, el crecimiento es importantísimo, y hay que cuidarlo".

El futuro de Nike y más ingresos

El Barça tiene contrato con Nike hasta 2028 y, preguntado por la posibilidad de cambiar de patrocinador, Guiu fue claro: "Esto es muy sencillo, tú vas hablando con los 'partners', te sientas cada medio año, revisas el convenio, lo miras... Nike es uno de los grandes patrocinadores del Barça, por no decir que está en el Top-3, y ellos están en el número de uno de ropa deportiva. Queremos tener a los mejores. Pasan cosas y hay que negociar cosas, pero la relación es excelente".

"Buscamos ingresos dentro de una coherencia, aquí no vale todo. No podemos hacer como algún equipo brasileño -del que no diré el nombre- que tienen todo de 'stickers' en la camiseta, porque además no le das a la marca el valor importante". Y reconoció que los próximos objetivos son "el pantalón y la ropa de entrenamiento", y que "tenemos cosas que se están tractando". Y reconoció que "la posibilidad" de que se haga un amistoso en Dallas antes de Navidad "es real y se está estudiando".