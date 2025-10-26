¡Jules Koundé será titular en el Bernabéu!

El Barça visita al Real Madrid con varias novedades en el once. La primera, Jules Koundé, que, según ha podido saber SPORT, será titular esta tarde en el Santiago Bernabéu. El francés completó ayer la sesión con normalidad, despejando las dudas tras el golpe sufrido en la Champions ante el Olympiakos. Aunque no se ejercitó miércoles ni jueves, se probó el viernes con buenas sensaciones y su evolución ha sido tan positiva que Flick ha decidido apostar por él. Tal y como adelantó este periódico, el técnico lo ensayó como lateral y mantiene la idea para que sea el encargado de intentar frenar a Vinicius Jr.

Con Kounde en costado diestro, el eje de la zaga lo ocuparán Pau Cubarsí y Eric García. A su lado, un Alejandro Balde completamente recuperado y en un gran momento, cubrirá el costado izquierdo con su zancada y profundidad para cubrir a Kylian Mbappé.

Pedri será el enlace entre líneas en el centro del campo, De Jong llevará la salida y el ritmo desde la base, mientras que Fermín actuará como mediocentro ofensivo, con llegada y presión tras pérdida. Tres perfiles complementarios que se coordinan bien y que han dado grandes resultados al Barça de Flick esta temporada.

Ferran Torres vuelve al once

Arriba llega la novedad que os contamos ayer en SPORT. Ferran Torres vuelve al once como delantero centro. Las molestias con la selección le obligaron a volver a Barcelona, pero ya está completamente recuperado y listo para pelear con los centrales. En las bandas, Lamine Yamal y Rashford darán amplitud y desborde. El primero de ellos ha demostrado en varias ocasiones que la presión no puede con él y que, por mucho que se hable de él por su vida privada fuera de los terrenos de juego, el extremo español responde dentro de él. El segundo, Rashford, está cuajando una gran temporada con el Barça siendo uno de los delanteros más efectivos y con más garantías de cara a puerta.

De esta manera, el Barça visita el Santiago Bernabéu con la novedad de Jules Koundé en el lateral derecho y con el regreso del 'tiburón' Ferran Torres, que ya está de vuelta con muy buenas sensaciones.