FC BARCELONA
Jules Kounde revela los rasgos más íntimos de su personalidad: "A veces simplemente estoy en mi mundo"
El central del FC Barcelona, que sigue recuperándose de su lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo, explicó en un canal de streaming francés su peculiar forma de ser
Jules Koundé afronta la recta final de su recuperación. El central galo cayó lesionado a principios de marzo del bíceps femoral, en la vuelta de las semifinales ante el Atlético de Madrid. Una baja sensible para Hansi Flick, debido a que encendió todas las alarmas en el banquillo azulgrana, con un calendario exigente por delante. Pese a que el Barça ha echado de menos su aportación, el equipo ha superado con creces los momentos exigentes del mes.
Su baja obligó a Hansi Flick a reinventar la defensa de inmediato ante la ausencia de uno de los jugadores que más minutos acumulaba en las piernas. El técnico alemán apostó por Cancelo y demostró estar a la altura del conjunto azulgrana. Ahora, con el parón de selecciones por delante, Koundé gana tiempo para volver cuanto antes.
"Estoy en mi mundo"
En el canal 'esn_media (Twitch)', Jules tuvo tiempo para comentar algunos aspectos del vestuario, de su vida y también de su personalidad. El francés tiene una personalidad diferente, según han contado alguna vez algunos compañeros de su equipo. Es un chico independiente, 'que va a lo suyo', y con un gusto por la moda fascinante.
A veces, incluso, se ha llegado a especular que está triste o que pasaba por un momento complicado mentalmente. Koundé, sin filtros, puso fin a a los comentarios que aseguraban que el francés estaba 'deprimido'. “En las redes sociales dicen que estoy depresivo, pero a veces simplemente estoy en mi mundo. Todo está bien, estoy de buen humor, ¡no se preocupen!”, dijo el lateral, intentando tranquilizar a los aficionados.
El famoso video mirando al césped
Esta especulación proviene un vídeo en el que se le veía junto a Raphinha y Lamine Yamal riéndose, mientras él empezaba el partido en el banquillo. “Empecé como suplente, estaba cabreado y soy muy expresivo, eso es todo”, explicó Koundé, desmintiendo que existieran conflictos internos.
Más allá de aclarar su situación personal, el francés aprovechó para destacar la calidad de un joven talento del equipo: “Pedri es mi jugador favorito. Es absolutamente brillante. Honestamente, está a otro nivel; incluso lo que hace en los entrenamientos…”.
El defensa resaltó el talento innato del centrocampista canario: “Con ambos pies, puede girar en cualquier dirección, tiene una visión del juego increíble y es capaz de mover el balón de manera única, siempre tomando decisiones que marcan la diferencia.”
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