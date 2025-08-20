Jules Koundé firmará su renovación este jueves

Este jueves 21 de agosto será el día Koundé. El lateral diestro francés firmará su renovación hasta 2030 con el FC Barcelona de forma oficial. El acto protocolario se llevará a cabo a partir de las 13.15 horas en la oficina comercial del club en el Spotify Camp Nou.

El jugador subirá las escaleras que llevan al despacho del presidente Joan Laporta y allí estampará su firma en el contrato acompañado de sus allegados y de los miembros de la Comisión Deportiva del Barça. A continuación, atenderá a los medios de comunicación al estilo del acto de renovación de Lamine Yamal, aunque en este caso se llevará a cabo en las mismas oficinas.

El Barça ya anunció la extensión de su vinculación con el club azulgrana por tres años más de los que tenía acordado el pasado viernes 15 de agosto. Ello se produjo por la necesidad de generar 'fair play' con el reparto de su amortización para así ayudar en la inscripción de sus compañeros Joan Garcia y Rashford. Sin embargo, este jueves todos los focos apuntarán al futbolista galo, que se ha convertido en un fijo para Flick.

A sus 26 años, Jules ya se encuentra en su cuarta temporada como culer. Desde su llegada en verano de 2022 procedente del Sevilla, el jugador se ha ido adaptando al lateral derecho, demarcación en la que se ha asentado y se ha consagrado como uno de los mejores del mundo. Si todo va según lo previsto y cumple sus cinco años de contrato, Koundé llegará a los 31 años como azulgrana, quien sabe si convertido en una leyenda del club.