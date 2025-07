Julen Guerrero: "Nico tiene todo el derecho del mundo a decidir su futuro"

El posible fichaje de Nico Williams sigue en boca de todos. A la espera de conocer el desenlace, crece el enfado en Bilbao con la posibilidad de que termine en el Barça, tras lo ocurrido el verano pasado.

Julen Guerrero se refirió al asunto en los micrófonos de 'Radio Estadio' de Onda Cero con su habitual prudencia. Primero trató de ponerse en la piel del futbolista, pero también en el de una afición que lo tenía por uno de sus ídolos y una de las grandes referencias del equipo.

"Nico tiene todo el derecho del mundo a decidir y a elegir su futuro, sea cual sea, aunque pudiera ser una decisión dolorosa si es que al final lo es, que no lo sabemos todavía", empezó diciendo. "Hay muchos sentimientos en juego, en Nico por supuesto y también en una afición que ha depositado muchas ilusiones en Nico Williams y en un equipo que ha ganado una Copa y ha entrado en la Champions. Ver que alguien puede salir cuando se consolida un proyecto importante duele siempre a la afición".

Julen también tuvo palabras dirigidas al Barça y, de acuerdo al relato que se ha instalado en Bilbao, fue crítico con las maneras del conjunto azulgrana. "El tema Nico es complicado y queda ya largo... Sobre todo todas las negociaciones me parece que deben ser más discretas", tiró de entrada para luego explayarse.

"Espero que no haya más filtraciones y cosas de ese estilo, que todo se haga de forma más discreta, respetando a cada una de las partes implicadas... Puede pasar cualquier cosa, él no desmiente nada y parece indicar que se va, pero no creo que al Barça le hiciese gracia que digan que están negociando con uno de sus jugadores".

Otro exjugador del Athletic, Rafa Alkorta, también afeaba la actitud del Barça en las negociaciones. Lo hizo en declaraciones en la cadena SER: "Si está pasando esto", dijo sobre ela posibilidad de que la operación se haya encallado porque el agente de Nico quiere que le aseguren que podrá ser inscrito. "Es porque ya vuelve a haber ya algo un poco turbio. Que si la regla del 1:1 sí o que si luego no... O es eso o es que nos engañan a todos y está todo hecho, a mí me parece increíble, porque la semana pasada parecía estar ya fichado y que era del Barça... Tengo la sensación de que no. Pero siempre pasa algo y no hay nada limpio".