'Juguem com som': el lema de la pancarta del Camp Nou para la remontada: ¿Qué significa?

El Barça de Hansi Flick afronta hoy ante el Atlético de Madrid uno de esos retos que definen una era: remontar cuatro goles para estar en la final de la Copa del Rey. Pero antes de que el balón eche a rodar, el club ya ha marcado el primer gol psicológico con una lona que ocupa todo el lateral: "Juguem com som".

La respuesta al caos es el estilo

En el fútbol moderno, ante un resultado tan adverso, la tentación suele ser apelar a la épica vacía, al "corazón" o al juego directo. Sin embargo, el mensaje del Barça hoy es una declaración de principios tácticos y culturales. "Juguem com som" (Juguemos como somos) es un recordatorio de que la única vía de escape al laberinto de Simeone es la fidelidad al modelo.

Para remontar hoy, Flick no va a traicionar su línea alta ni la presión asfixiante tras pérdida. Al contrario, el lema exige que el equipo sea "más Barça que nunca". Con una medular donde Pedri llevará la batuta y la irrupción de jóvenes lideradas por el descaro de Lamine Yamal, el mensaje es claro: la identidad es nuestra mejor arma de ataque. No se trata de marcar cinco goles por inercia, sino de someter al rival a través de la posesión y la posición, esos dogmas que han hecho grande a esta institución.

Un guiño a la historia reciente

Curiosamente, este "Juguem com som" no es un invento de hoy. El lema rescata un apunte histórico de octubre de 2020, cuando fue el estandarte de la campaña del Barça Femenino. En aquel entonces, sirvió para reivindicar que el éxito de las jugadoras nacía de una filosofía innegociable. Hoy, esa misma energía salta del Johan Cruyff al Camp Nou para recordar que, si el Femenino conquistó Europa siendo fiel a su estilo, el primer equipo masculino tiene en ese espejo el mejor manual de instrucciones para la remontada.