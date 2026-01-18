El 'jugoso' botín del Barça en la pasada Champions

La UEFA ha sacado a la luz el dinero que ganaron los clubes en la pasada Champions, la primera con el renovado formato. El FC Barcelona, que llegó hasta las semifinales, obtuvo 116,5 millones de euros en ingresos, el cuarto club que más percibió, por detrás de los dos finalistas, PSG e Inter de Milán, y del otro semifinalista, el Arsenal.

Los parisinos, vigentes campeones de Europa, comandan la clasificación con 144,4 kilos percibidos, unas cifras en las que están incluidas los ingresos por rendimiento deportivo y el reparto por el nuevo value pillar, que combina los ingresos televisivos y el rendimiento histórico de los clubes. Por su parte, el Inter, verdugo del Barça en la Champions 2024-25, percibió 136,6 millones de euros.

Clubes con más ingresos en la Champions 2024-2025 PSG: 144,4M€ Inter de Milán: 136,6M€ Arsenal: 116,9M€ FC Barcelona: 116,5M€ Bayern de Múnich: 105,8M€ Borussia Dortmund: 102,1M€ Real Madrid: 102M€

Por otro lado, el Arsenal, que cayó en la misma instancia que el conjunto de Hansi Flick, ingresó poco más que los azulgranas, concretamente 116,9 kilos, mientras que el Real Madrid, que perdió en cuartos contra los 'gunners', ganó 102 millones de euros, a los que se deben sumar los cinco que obtuvo gracias a la consecución de la Supercopa de Europa ante la Atalanta en agosto de 2024.

Además de estos cinco equipos, otros dos han superado la barrera de los 100, el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund. Los muniqueses, eliminados en cuartos por el Inter, percibieron 105,8 kilos, mientras que sus rivales nacionales obtuvieron 102,1 millones de euros tras caer en la misma fase, en su caso contra el FC Barcelona. Por otra parte, los otros dos clubes españoles que participaron en la pasada Champions, el Atlético y el Girona, ingresaron 85 y 29,9 millones de euros, respectivamente.

El informe financiero de la UEFA, que será presentado el 12 de febrero en Bruselas, estima que hubo unos ingresos netos de 3.550 millones de euros. El 93,5% de ellos se distribuye entre los clubes participantes, mientras que el 6,5% restante se lo queda el organismo presidido por Aleksander Ceferin para apoyar inversiones y actividades en el fútbol europeo.