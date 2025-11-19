El día que el Barça jugó contra la selección de Curazao

Curazao ha hecho historia. El combinado caribeño, que lideró su grupo por delante de Jamaica, debutará en una Copa del Mundo el próximo verano, en la que se convertirá en el país más pequeño en participar jamás, con 155.000 habitantes. Esta gesta, además, la ha logrado sin ningún futbolista nacido en sus fronteras, pues los 23 miembros de la plantilla crecieron todos en Europa, más concretamente en los Países Bajos.

El Barça tiene una historia curiosa con la selección de Curazao. En verano de 1953, el conjunto azulgrana venía de participar en la segunda edición de la Pequeña Copa del Mundo en Caracas (Venezuela), en la que se enfrentó a Corinthians, Roma y a una selección de futbolistas de la capital venezolana. Tras cerrar su participación en el torneo, y antes de regresar a Barcelona, el cuadro catalán visitó Curazao, una isla de las Antillas neerlandesas y que hoy ya es un país autónomo dentro del reino de los Países Bajos.

Ahí, el equipo dirigido por Ferdinand Daucik se midió en un amistoso al combinado caribeño el martes 4 de agosto de 1953 en Willemstad, la capital de la nación. El partido, que se disputó en un campo muy duro y sin hierba, finalizó en empate a uno con gol de Ladislao Kubala desde los once metros.

Único partido del Barça en el Caribe

A pesar de ser un amistoso, el ganador del encuentro se llevaba un trofeo. Sin embargo, como el choque terminó en tablas y no había tanda de penaltis, el vencedor se decidió a la antigua usanza: el campeón será el equipo que haya lanzado más saques de esquina. El criterio de desempate favoreció al cuadro azulgrana, que se adueñó de la copa antes de regresar a Barcelona.

El competitivo once que puso en liza Daucik estaba compuesto por: Caldentey, Sígfrid Gràcia, Hanke, Seguer, Marià Gonzalvo, Joan Segarra, César Rodríguez, Joaquim Basora, Kubala, Moreno y Estanislau Basora. Una alineación histórica, pues aquel fue el primer y único encuentro del club catalán en las islas del Caribe, que hoy lucen radiantes tras la clasificación de Curazao al Mundial de 2026.