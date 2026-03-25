¿Cuándo se jugó el 2-6 del Barça al Real Madrid en el Santiago Bernabéu?

Las jugadoras azulgranas aplastaron al conjunto blanco en la Champions League y consiguieron "una victoria totalmente histórica" recordando la mítica goleada de hace casi 17 años. El imparable Barça Femenino humilló al Real Madrid con un escandaloso 2-6 en Valdebebas durante su último choque europeo. Las jugadoras del Barça asaltaron la capital española con un dominio absolutamente brutal para dejar claro su reinado indiscutible sobre el césped.

Esta victoria aplastante reavivó los recuerdos de la primera temporada de Pep Guardiola aquel glorioso dos de mayo de 2009. El conjunto culé visitó el coliseo blanco con "una ventaja muy corta" de cuatro puntos y acabó silenciando las voces madrileñas que pregonaban un supuesto miedo escénico.

Un repaso para la historia

El guion de aquella velada histórica comenzó con un susto tras el gol inicial de Higuaín para el cuadro de Juande Ramos. La maquinaria catalana reaccionó rápido mediante Thierry Henry y el capitán Carles Puyol certificó una remontada azulgrana fulgurante besando la senyera de su brazalete.

Leo Messi amplió la distancia en el marcador tras una brillante asistencia de Xavi pasada la media hora. Sergio Ramos acortó distancias fugazmente tras el descanso, pero Henry y Messi volvieron a golpear para desatar "la euforia culé desatada" en las repletas gradas visitantes.

Consecuencias de una humillación

Gerard Piqué cerró la histórica cuenta goleadora en el minuto ochenta y dos y estiró su camiseta frente a la incrédula afición madridista. El central barcelonés completó "la gran fiesta catalana" con una imagen imborrable para la memoria de todos los seguidores.

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Aquel triunfo mayúsculo acercó el anhelado triplete y dejó el título liguero visto para sentencia. La aplastante derrota local generó una crisis blanca profunda que precipitó el regreso inmediato de Florentino Pérez y el posterior fichaje de Cristiano Ronaldo.