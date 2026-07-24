Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
De JongBarcelona - Europa horarioReal Madrid - Alcorcón horarioClasificación Tour de FranciaEtapa 19 Tour de FranciaRodriFichajes BarcelonaAdeyemiBarcolaMercado de fichajesEA Sports FCLaporteArgentinaGuardiolaCampeonato España AtletismoHorarios F1Lamine Yamal estudiosÁlex BaenaDjokovicVelada Año IbaiPróximo partido EspañaCamiseta dos estrellas EspañaPartidos pretemporadaBarça pretemporadaElectricistaCubarsí estudiosJuan Carlos, dueño de un bar en RocafondaPedri padresAbuela LamineLaporte infanciaPlayStationPS Plus AgostoPokémon TCGOutdoor
instagramlinkedin

ATLÉTICO DE MADRID

De jugar con Flick ante el City a Primera Federación: Astralaga ficha por el Atlético Madrileño

El guardameta de Berango, que llegó a vestirse con el primer equipo en la pretemporada de 2024 ante el Manchester City, se desvinculó del Barça al expirar su contrato el 30 de junio y firma por el filial rojiblanco hasta 2028. El club azulgrana no ingresa un euro por él

Astralaga, nuevo jugador del Atlético Madrileño

Astralaga, nuevo jugador del Atlético Madrileño / AT. MADRID

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xavier Ortuño

Xavier Ortuño

Ander Astralaga ya tiene equipo. El Atlético de Madrid anunció este jueves su fichaje para el Atlético Madrileño, con el que firma hasta el 30 de junio de 2028. La operación no le ha costado nada al club rojiblanco: el portero vasco llegó libre después de que expirara su contrato con el Barça el pasado 30 de junio, cuando el club lo incluyó entre los cinco jugadores que cerraban su etapa en el Barça Atlètic.

Ocho años en La Masia

Nacido en Berango (Vizcaya) el 3 de marzo de 2004, Astralaga se formó primero en Lezama, donde entró en 2014, y en el verano de 2018 aceptó la oferta azulgrana para incorporarse al juvenil. Quemó etapas hasta debutar con el Barça Atlètic el 27 de marzo de 2022 ante el Betis Deportivo y acabó acumulando 38 partidos con el filial. Desde la 2022/23 empezó a entrar en las convocatorias del primer equipo y en la pretemporada 2024/25, ya con Hansi Flick en el banquillo, tuvo minutos en el amistoso de la gira estadounidense frente al Manchester City. Nunca llegó a jugar un partido oficial con el primer equipo.

Un curso en Segunda y la puerta de salida

La 2025/26 la pasó cedido en el Granada, donde disputó 16 encuentros en Liga Hypermotion y dos partidos de Copa del Rey. A su regreso no encontró hueco: ni en una portería del primer equipo con el tapón habitual, ni en un filial en pleno recambio generacional. Con el contrato agotado, el Barça deja escapar a coste cero a un portero al que Transfermarkt tasa en 800.000 euros.

"Quiero jugar muchos minutos"

"Con mucha ilusión y felicidad de llegar a este gran club. Tengo muchas ganas de empezar. Quiero jugar muchos minutos y hacerlo bien para ayudar al equipo a quedar lo más arriba posible", aseguró el guardameta en los canales oficiales del Atlético.

Noticias relacionadas y más

Internacional con España en las categorías inferiores y en la órbita de la sub-21, Astralaga (1,90 m) buscará en Primera Federación la continuidad que le permita volver a llamar a la puerta del fútbol profesional. Su hermana Eunate, también portera, juega en el Athletic Club y fue campeona del mundo sub-17 en 2022.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL