De jugar con Flick ante el City a Primera Federación: Astralaga ficha por el Atlético Madrileño

Ander Astralaga ya tiene equipo. El Atlético de Madrid anunció este jueves su fichaje para el Atlético Madrileño, con el que firma hasta el 30 de junio de 2028. La operación no le ha costado nada al club rojiblanco: el portero vasco llegó libre después de que expirara su contrato con el Barça el pasado 30 de junio, cuando el club lo incluyó entre los cinco jugadores que cerraban su etapa en el Barça Atlètic.

Ocho años en La Masia

Nacido en Berango (Vizcaya) el 3 de marzo de 2004, Astralaga se formó primero en Lezama, donde entró en 2014, y en el verano de 2018 aceptó la oferta azulgrana para incorporarse al juvenil. Quemó etapas hasta debutar con el Barça Atlètic el 27 de marzo de 2022 ante el Betis Deportivo y acabó acumulando 38 partidos con el filial. Desde la 2022/23 empezó a entrar en las convocatorias del primer equipo y en la pretemporada 2024/25, ya con Hansi Flick en el banquillo, tuvo minutos en el amistoso de la gira estadounidense frente al Manchester City. Nunca llegó a jugar un partido oficial con el primer equipo.

Un curso en Segunda y la puerta de salida

La 2025/26 la pasó cedido en el Granada, donde disputó 16 encuentros en Liga Hypermotion y dos partidos de Copa del Rey. A su regreso no encontró hueco: ni en una portería del primer equipo con el tapón habitual, ni en un filial en pleno recambio generacional. Con el contrato agotado, el Barça deja escapar a coste cero a un portero al que Transfermarkt tasa en 800.000 euros.

"Quiero jugar muchos minutos"

"Con mucha ilusión y felicidad de llegar a este gran club. Tengo muchas ganas de empezar. Quiero jugar muchos minutos y hacerlo bien para ayudar al equipo a quedar lo más arriba posible", aseguró el guardameta en los canales oficiales del Atlético.

Internacional con España en las categorías inferiores y en la órbita de la sub-21, Astralaga (1,90 m) buscará en Primera Federación la continuidad que le permita volver a llamar a la puerta del fútbol profesional. Su hermana Eunate, también portera, juega en el Athletic Club y fue campeona del mundo sub-17 en 2022.