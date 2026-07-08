Los jugadores del Barça que siguen con opciones de ganar el Mundial

El FC Barcelona está muy bien representado en los cuartos de final del Mundial, que arrancan este jueves 9 de julio a las 22 horas con el Francia-Marruecos. Hasta once azulgranas continúan en liza tras una ronda de octavos de final en la que cayeron Raphinha, Joao Cancelo y Hamza Abdelkarim.

Koundé fue el primer futbolista del Barça en clasificarse para la siguiente fase, después de que los galos superaran por 1-0 a la rocosa Paraguay. El lateral derecho completó todo el encuentro y apenas estuvo inquietado en defensa.

Gordon, en el partido ante México / EFE

Por su parte, la Inglaterra de Rashford y Gordon sudó para superar a la anfitriona México por 2-3. El flamante fichaje del FC Barcelona partió como titular, disputó los 90 minutos y provocó el penalti del 1-3, mientras que el jugador propiedad del Manchester United se quedó en blanco por primera vez en este Mundial. Los 'Three Lions' se verán las caras contra Noruega este sábado 11 de julio a las 23 horas.

La selección española también superó la ronda de octavos de final tras eliminar a Portugal por 1-0. Cubarsí, Pedri, Dani Olmo y Lamine Yamal partieron de inicio, mientras que Ferran Torres fue clave en el desenlace del encuentro después de entrar en el minuto 75. El futbolista valenciano dio una asistencia sublime en el gol de Merino. Joan Garcia y Eric continúan sin debutar, mientras que Gavi se quedó sin jugar por tercera vez en el torneo. El siguiente compromiso de la 'Roja' tendrá lugar este viernes 10 de julio a las 21 horas contra Bélgica.

Pau Cubarsí, clave en el rendimiento defensivo de la selección española / X (Twitter)

En el otro lado de la moneda están los tres futbolistas eliminados. Raphinha cerró su decepcionante participación en el Mundial desde el banquillo, pues no pudo recuperarse de la lesión que sufrió en el muslo derecho durante el segundo partido ante Haití. En total, el brasileño solo jugó 130 minutos en la presente edición mundialista.

Por otro lado, Joao Cancelo participó 71 minutos en la derrota de Portugal contra España. El futbolista propiedad del Al-Hilal, que partió desde la derecha, no sufrió en defensa con Álex Baena, aunque tampoco se prodigó en ataque.

Por último, Hamza Abdelkarim. La joven promesa tuvo que sufrir desde el banquillo en esta ocasión pues no tuvo minutos de juego en el vibrante duelo entre Egipto y la Argentina de Leo Messi. El 3-2 en el tiempo añadido dejó sin opciones de prórroga a los Faraones y el blaugrana, que quizás habría entrado en liza, no pudo participar en este choque de octavos. Hamza también hace las maletas para regresar a casa tras su primer experiencia mundialista.