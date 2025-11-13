¿Cuántos jugadores recuperará el Barça tras el parón?

Parón balsámico para Flick y el Barça. Pese a la buena imagen de la segunda mitad en Balaídos, acercándose el equipo a lo que quiere el técnico alemán de él, sin lugar a dudas esta ventana internacional será muy positiva para hacer un pequeño 'reset' y también para recuperar efectivos importantísimos.

Eran unos días que reclamaba Hansi como agua de mayo. Había que sobrevivir y tirar de actitud y energía en estos partidos previos al parón (lástima el empate en Brujas) y luego recomenzar a medida que se fueran reincorporando los lesionados que todavía copaban (copan) la enfermería.

NOMBRES MUY IMPORTANTES

Entre los nombres que se espera que estén disponibles tras estos días de desconexión (el equipo tiene cuatro días de descanso, hasta el martes, pero los lesionados seguirán apareciendo por la Ciutat Esportiva Joan Gamper para acabar de cerrar su puesta a punto), Raphinha, Joan Garcia. O incluso Pedri.

Raphinha, en una imagen entrenando / FCB

El brasileño, que regresó de su lesión muscular y tuvo una recaída en un entrenamiento, está ya en la fase final de su regreso. Todavía no ha entrenado con el grupo, pero se espera que lo haga ya martes o miércoles de la próxima semana. El escenario ideal es que pueda disfrutar de minutos ante el Athletic y ya estar a tope ante Chelsea o Alavés.

No se precipitará nada con el de Porto Alegre después de ese precedente. Pero el equipo echa muy en falta su intensidad y electricidad sobre el campo.

JOAN GARCIA, UNA VUELTA MUY ANSIADA

Igual o incluso más se echa de menos la aportación de Joan Garcia. Operado del menisco, el de Sallent está ya listo. En su caso sí que se ha ejercitado con sus compañeros ya y lo cierto es que las sensaciones son muy buenas. Si nada se tuerce en estos próximos días, debería ser titular en esa visita del Athletic Club a la Ciudad Condal (veremos si en Montjuïc o en el Spotify Camp Nou, el club todavía no ha deshojado la margarita). Szczesny ha tenido dificultades a lo largo de este tiempo y, de hecho, no ha podido mantener ni una portería a cero.

Joan Garcia continúa entrenando con sus compañeros en la Ciutat Esportiva / Marc Graupera/FC BARCELONA

Un caso menos claro es el de Pedri. Capital para el sistema de Flick y el futbolista más diferencial de este arranque de curso, el canario se lesionó del bíceps femoral ante el Madrid en el Clásico. Lleva tres partidos fuera de combate y su regreso apuntaba más al Atlético de Madrid o incluso el Betis (5-6 semanas).

PEDRI, MEJOR DE LO ESPERADO

Pero la evolución es mucho mejor de lo esperado y el músculo se está regenerando bien. Actualmente, existe la posibilidad de verlo ya en Stamford Bridge el 25/11 o incluso unos minutos ante el Athletic Club. No se correrá el mínimo riesgo, así que se valorará durante la próxima semana.

De esta forma, quedarán en la enfermería Marc-André Ter Stegen y Gavi. El alemán ya hace trabajo de césped y no descartemos que a principios o mediados de diciembre ya esté OK. Con el andaluz la cosa va más para largo y febrero sería el mes de su vuelta.