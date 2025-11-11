Los jugadores no internacionales no se detienen y siguen entrenando en la Ciutat Esportiva

Son días de tranquilidad en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, pero pese a ello los jugadores no internacionales del primer equipo están citados a entrenar a diario para no perder el ritmo competitivo durante el parón de selecciones. Esta mañana han acudido Eric García, Joan García, Balde, Gerard Martin, Ter Stegen, Szczesny y Pedri. Todos ellos completaron una suave sesión de trabajo bajo la supervisión del cuerpo técnico de Hansi Flick.

En el prácticamente no se pisó el césped, ya que el plan de trabajo se centró principalmente en ejercicios de gimnasio y llegar con buenas sensaciones a la vuelta de la competición. El equipo también se entrenó ayer, y mañana realizará la última sesión conjunta antes de que Flick y su cuerpo técnico concedan unos días de descanso a los futbolistas.

A la jornada también acudieron Gavi y Marc Casadó, aunque sin una hora concreta de llegada. Ambos, lesionados, siguen haciendo trabajo específico, por lo que no se ejercitan junto al resto del grupo, pero quisieron pasar por las instalaciones para continuar con su recuperación.

Lamine, protagonista

La mañana ha estado marcada por la polémica en torno a Lamine Yamal. El joven delantero regresó a Barcelona después de conocerse que el lunes se sometió a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para tratar sus molestias en el pubis. La Federación Española emitió un comunicado en el que explicó que “dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección, teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7-10 días”.

Lamine Yamal regresará este mediodía a Barcelona en un avión privado para seguir con su recuperación. Mientras tanto, los jugadores no internacionales continúan entrenándose con normalidad en una semana más relajada, pero igualmente productiva en la Ciutat Esportiva.