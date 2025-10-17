FC BARCELONA
Los jugadores españoles estudian un plantón contra el Barça-Villarreal en Miami
Según la 'Cadena COPE', los capitanes de los 20 equipos de LaLiga están trabajando en un acuerdo para protestar contra las formas en las que se han producido los acontecimientos
Más 'ruido' y polémica alrededor del partido entre el Villarreal CF y el FC Barcelona en Miami. Después del cruce de comunicados entre LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles en los últimos días, según ha informado este viernes la 'Cadena COPE' los capitanes de los 20 equipos de Primera División están trabajando en alcanzar un acuerdo para realizar una protesta conjunta contra las formas en las que se han producido los acontecimientos.
Siempre según la radio citada, los futbolistas no están en contra del partido, pero se sienten ninguneados por la falta de transparencia, respeto y coherencia de la Liga que la propia AFE ya denunció públicamente esta misma semana. La idea en la que trabajan los jugadores consiste en un plantón de entre 20 y 30 segundos durante los primeros instantes de cada encuentro correspondiente a la jornada 9 de LaLiga EA Sports 2025/26 empezando por el de esta misma noche entre Oviedo y Espanyol en el Carlos Tartiere (21.00 horas).
La idea es detener cada encuentro durante unos 30 segundos en los primeros compases para visibilizar la unión de los futbolistas ante esta medida y mandar un mensaje al resto del fútbol. Habrá parón en el inicio de cada partido como medida de protesta si en las próximas horas los 20 capitanes de Primera se ponen de acuerdo. Veremos qué posición toman, en este sentido, el blaugrana Marc-André ter Stegen y el 'groguet' Gerard Moreno, aunque lo más normal es que se alineen con el resto de futbolistas.
