Los jugadores celebran con Araujo sus 200 partidos con el Barça

Ronald Araujo cumplió los 200 partidos con el Barça en un contexto, cuanto menos, especial. Salió en los últimos 20 minutos del intento de remontada ante el Atlético jugando como delantero centro, emulando aquellos tiempos de Gerard Piqué cuando se buscaba el gol a la desesperada. Esta vez el milagro no llegó y el Barça no pudo celebrar una épica que habría pasado a los anales de la historia. Pese a la frustración de la noche, Araujo, uno de los capitanes, pudo celebrar al menos una cifra redonda de partidos.

Desde su fichaje procedente del Boston River en 2018, el central ha sumado 200 encuentros con la elástica blaugrana, y aunque no esté atravesando su mejor momento deportivo, Ronald es una pieza muy querida en el vestuario. Durante el entrenamiento de este jueves, sus compañeros le han obsequiado con una camiseta conmemorativa; un vídeo que el Barça ha compartido en Instagram y en el que se aprecia la armonía y el respeto hacia una figura que, a pesar de sus 26 años, ejerce un rol paternal en el grupo.

Una montaña rusa de emociones

La trayectoria de Araujo en el Barça ha sido una auténtica montaña rusa. Irrumpió con fuerza en el primer equipo ganándose el sitio hasta ser considerado uno de los mejores centrales del mundo con Koeman y en el inicio de la etapa de Xavi. Con el egarense en el banquillo, fue el recurso clave para frenar el guion de los Clásicos: desplazado al lateral, logró anular a Vinicius Jr. en varios encuentros gracias a su imponente físico y su capacidad para ganar duelos. En la 22/23 ganó la Liga tras encajar solo 20 goles, gracias al nivel soberbio de la famosa 'BACK' (Balde, Araujo, Christensen y Koundé).

Los jugadores del Barça celebran los 200 partidos de Araujo / FC BARCELONA

Sin embargo, la decadencia asomó en la siguiente campaña. Araujo empezó a sufrir bajo la presión alta de los rivales, mostrando dificultades para encontrar líneas de pase y volviéndose algo previsible en un sistema que exigía mucha finura técnica. No solo perdía esa aura de invencibilidad, sino que empezó a salir en la foto de derrotas dolorosas, como el penalti y la expulsión en la Supercopa ante el Madrid en 2024.

El momento crítico llegó en aquella noche negra de Montjuïc ante el PSG. Su expulsión por agarrar a Barcola cambió el guion del partido y acabó con la eliminación del Barça en una Champions donde se había recuperado la ilusión. Aquello le costó un aluvión de críticas. La irrupción de Cubarsí, la llegada de Flick y la reivindicación de Eric Garcia acabaron relegando a Araujo al banquillo, perdiendo su condición de titular indiscutible.

El viaje espiritual y el regreso

Pese a mantener su estatus de capitán, la suerte no le acompañó en sus minutos sobre el césped. Un año después de lo del PSG, el Barça estaba a segundos de una final de Champions diez años después. Pero en el minuto 93, Acerbi remató un centro de Dumfries dejando a Araujo retratado tras perder la marca, y el Inter acabó ganando en la prórroga. El golpe definitivo llegó en noviembre ante el Chelsea, con otra expulsión prematura por una entrada desmedida a Cucurella que condicionó la derrota.

Las críticas llegaron a tal punto que la cabeza de Araujo dijo basta. Saturado por la situación, se marchó a Israel en un viaje espiritual para alejarse del ruido y tomarse un tiempo, decisión que el club respetó. Regresó en enero para celebrar sobre el verde la victoria en la Supercopa. Ahora, con los ánimos más calmados y el apoyo público de sus compañeros y de Flick tras haber tocado fondo, Araujo cumple 200 partidos. Pese a todo, el uruguayo sigue siendo ese jugador querido que, aunque no esté en su pico futbolístico, abraza y anima a los suyos, ejerce de guía para la plantilla joven y siente los colores como pocos.