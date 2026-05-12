Los jugadores del Barça vieron el Espanyol - Madrid en el cine esperando ser campeones
Los jugadores azulgranas se reunieron en una sala de cine para celebrar la posible consecución del título, pero el resultado del Real Madrid ante el Espanyol aplazó la fiesta
El domingo 3 de mayo, mientras media plantilla del FC Barcelona ocupaba las butacas de una sala de cine de la ciudad, en Cornellà se estaba jugando algo más que tres puntos. Si el Real Madrid no ganaba al Espanyol, el Barça se proclamaba campeón de LaLiga aquella misma noche. Los jugadores lo sabían. Y por eso estaban ahí, con palomitas, bebidas, esperando verse campeones, según contó 'Jijantes'.
Dani Olmo lo publicó este martes en Instagram, en un carrete titulado 'Before and after', ese catálogo de vida cotidiana con el que los futbolistas intentan parecer normales. Entre fotos con su pareja y postales de vestuario, aparecía esa imagen: un puñado de jugadores azulgranas en una sala, con caras de querer ser campeones sin tener que moverse del sofá. O de la butaca, en este caso.
El guion, sin embargo, no salió según el plan. Con un doblete de Vinícius Júnior, el Real Madrid derrotó al Espanyol 2-0 en el RCDE Stadium y se puso a 11 puntos del Barcelona con 12 aún por disputarse, aplazando el alirón culé.
Y esperar, esperaron. Exactamente una semana. El 10 de mayo, el FC Barcelona venció 2-0 al Real Madrid en el Camp Nou con goles de Rashford y Ferran Torres y se proclamó campeón de LaLiga por segundo año consecutivo.
Fue la segunda vez en la historia de LaLiga que el resultado de un Clásico entrega directamente el título a uno de los dos equipos. La anterior fue en 1932. Así que, al final, la velada cinematográfica del 3 de mayo fue solo el 'trailer' de una película que tenía reservado un desenlace mucho mejor.
La celebración ese día seguro que no hubiera sido tan eufórica y compartida con la afición como finalmente fue al vencer el título la siguiente semana... no hubo palomitas pero si fuegos artificiales y una fiesta que terminó con los jugadores en la discoteca Boris en Barcelona previo paseo en Bicing por la ciudad o visitar la Plaça Catalunya en concreto Balde y Casadó.
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