Los jugadores del Barça prueban el nuevo Cupra Raval

CUPRA ha ofrecido una experiencia exclusiva y pionera en la Ciutat Esportiva del FC Barcelona con una prueba de conducción previa al lanzamiento del Raval, el primer vehículo eléctrico urbano de la gama, que incorpora toda la emoción y el diseño expresivo de la marca. Los jugadores del primer equipo Frenkie de Jong, Pedri, Ferran Torres, Roony Bardghji y Alejandro Balde, tuvieron la oportunidad de probar el coche en las cercanías de las instalaciones del club, donde descubrieron su diseño disruptivo, su rendimiento electrizante y su enfoque en el conductor.

Tras el test, Lamine Yamal se sumergió en el universo del CUPRA Raval, explorando cada detalle de un modelo que encaja con su energía y determinación. A continuación, participó en una sesión fotográfica con el nuevo modelo de CUPRA, que refleja a la perfección la actitud audaz y el espíritu imparable de la estrella del FC Barcelona.

“CUPRA y el FC Barcelona tienen el objetivo común de impulsar a las nuevas generaciones, tanto en el terreno de juego como en la carretera. El CUPRA Raval encarna esta visión: está destinado a revolucionar la movilidad eléctrica. Los jugadores del FC Barcelona tuvieron la oportunidad de ponerse al volante para experimentar de primera mano la emocionalidad del coche y compartir sus impresiones con nosotros”.

Ferran Torres y Pedri observan el nuevo CUPRA Raval / Xavier Bonilla

Desde el primer vistazo, el vehículo impresionó a los jugadores por su imponente estética. Equipado con asientos Bucket Dinamica y unas llantas de aleación de 19 pulgadas en el emblemático color Copper de la marca, este compacto de cuatro metros de longitud desprende una energía que encaja a la perfección con la filosofía del club. Tanto CUPRA como el Barça compartenla ambición de inspirar a una nueva generación que no teme desafiar el statu quo.

Adrenalina eléctrica

Durante las pruebas, los futbolistas exploraron a fondo las prestaciones de un coche diseñado para los conductores del futuro. Los integrantes destacaron la capacidad de respuesta y el comportamiento dinámico del Raval, poniendo especial énfasis en el "Modo Sport", que transforma la conducción en una experiencia estimulante. La aceleración instantánea, propia de la tecnología eléctrica, y la agilidad y estabilidad en el paso por curva dejaron boquiabiertos a los azulgranas.

Esta colaboración va mucho más allá de un simple patrocinio. Como socio oficial de automoción y movilidad del FC Barcelona, CUPRA ha reafirmado su compromiso con la afición a través de la iniciativa “The Road Back Home”. En un gesto de conexión emocional con el barcelonismo, un CUPRA Formentor conmemorativo acompañará a los equipos masculino y femenino en trece viajes por España y Europa. Este coche visitará hasta 520 peñas y clubes de aficionados, quienes tendrán la oportunidad de decorar la carrocería con sus insignias, convirtiendo el vehículo en un auténtico homenaje rodante al sentimiento culé.

El CUPRA Raval, que celebrará su estreno mundial el próximo 9 de abril, llegará al mercado con diferentes versiones y múltiples opciones de personalización. Los futuros conductores podrán adaptar su "espíritu Raval" según sus necesidades, eligiendo entre mayor potencia o baterías de gran capacidad para estirar la autonomía. Por el momento, los jugadores ya han dado su "visto bueno" a un modelo que nace para liderar la nueva era de la movilidad eléctrica, siempre con el escudo del Barça como compañero de viaje.