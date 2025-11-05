"Todos los jugadores del Barça piensan que es una táctica kamikaze"

El Barça está pasándolo peor de lo esperado en Brujas. El conjunto azulgrana se ha marchado al descanso por debajo en el marcador ante un rival asequible sobre el papel, lo que le deja en una situación delicada a efectos clasificatorios al haber sumado 6 puntos de 12 posibles en el ecuador de la fase liga.

Esta mala racha, sumada a los plenos de victorias de Arsenal y Bayern invitan a pensar en que los billetes directos hacia octavos saldrán caros. Sólo los 8 primeros pasarán el primer corte sin necesidad de pasar por el playoff, y ahora mismo los azulgranas cuentan con seis puntos de desventaja respecto a algunos de sus principales rivales.

Los dos goles del Brujas cuentan con un denominador común. Tanto Tresoldi como Forbs han culminado dos contragolpes en los que el conjunto belga se ha aprovechado de la defensa adelantada del Barça para hacer sangre. No es la primera vez que se da esta circunstancia en la presente temporada, y parece que el conjunto azulgrana no está sabiendo sacar partido de la que fue una de sus principales armas en la temporada pasada.

Jules Koundé, en una acción del Brujas-Barça / EFE

El arriesgado planteamiento defensivo de Hansi Flick está comenzando a levantar críticas, algunas de ellas procedentes de voces autorizadas. Una de las últimas viene del legendario Gullit, que ha dejado para la galería una frase lapidaria. "Todos los jugadores del Barça piensan que (la línea adelantada) es una táctica kamikaze".

Las palabras de Gullit cobran aún más relevancia durante la segunda parte. Parecía que el Barça comenzaba a encauzar el rumbo, y el tanto del empate de Lamine Yamal otorgaba cierta tranquilidad a los culers. Sin embargo, estos volvieron a tropezar por tercera vez con la misma piedra, y Forbs volvió a aprovecharse de la línea adelantada para establecer el 3-2.