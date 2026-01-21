Los jugadores del Barça en peligro de sanción frente al Slavia Praga en la Champions

Los resultados de la jornada de la Champions del martes, con tropiezos del PSG, Manchester City o Borussia Dortmund, jugaron a favor de los intereses del FC Barcelona en su objetivo de intentar acabar entre los ochos primeros la fase de la Liga y de esta manera evitar la eliminatoria intermedia del play off de dieciseisavos.

Pese a todo, los encuentros frente al Slavia Praga esta misma noche (21:00 horas) y contra el Copenhague el próximo día 28 siguen siendo fundamentales y Hansi Flick necesita de todos sus efectivos para revertir la situación: no se puede permitir más bajas y tiene cuatro futbolistas 'amenazados'.

De momento, el Barça tiene esta noche la importante baja por sanción de Lamine Yamal, quien por acumulación de tarjetas cumple el castigo. Una ausencia significativa (más allá de su talento, ha aportado 10 goles y 12 asistencias en 25 partidos) que se une a la del lesionado Ferran Torres. El valenciano es actualmente el máximo goleador del equipo con 15 dianas y 1 asistencia en esta campaña en 27 encuentros en todas las competiciones.

Pese a todo, el conjunto catalán debería ser capaz de compensar estas ausencias con el resto de su 'artillería', pues el Slavia Praga es uno de los rivales más débiles de la competición, hasta el momento. Pero no hay que olvidar que el balance de goles puede ser clave para definir las posiciones finales y queda muy claro que no es lo mismo terminar la liguilla en octava o en novena posición...

Precaución para los cuatro apercibidos

Por tanto, entre las muchas instrucciones y consejos que Hansi Flick y su staff técnico han dado a los jugadores en estos días, una de las premisas es evitar sanciones o castigos que puedan mermar el potencial de la plantilla en el partido contra el Copenhague, pues el Barça no necesitará únicamente sumar los 3 puntos, sino también intentar golear a los daneses para apurar sus opciones de entrar en el Top 8.

Los jugadores del Barça que están a una tarjeta amarilla del partido de suspensión son Gerard Martín, Marc Casadó, Frenkie De Jong y Fermín López. Este último es uno de los atacantes más eficaces de la plantilla pues suma 8 dianas y 10 asistencias en 23 apariciones.