Los jugadores del Barça no se olvidan de Dro

La salida de Pedro 'Dro' Fernández del FC Barcelona en enero de 2026 fue una de las noticias más sorprendentes y dolorosas para la afición culé. El joven pontevedrés, considerado una de las mayores perlas de La Masia, había empezado a asomar la cabeza en el primer equipo bajo las órdenes de Hansi Flick. Debutó en Liga y Champions, fue titular en dos partidos y dejó un gran recuerdo con una asistencia en la goleada por 6-1 ante Olympiacos en la competición continental.

Dro celebra con Fermín ante Olympiacos / Siu Wu / EFE

Sin embargo, los minutos escaseaban y el mediapunta de 18 años, convencido por el proyecto de Luis Enrique, decidió buscar más protagonismo. El PSG pagó alrededor de 8-8,5 millones de euros (por encima de su cláusula de rescisión de 6M) y se lo llevó hasta 2030. El traspaso generó sorpresa y cierta decepción en Can Barça, donde Flick había apostado fuerte por él.

Campeón de Europa a los 18 años

El pasado sábado, el PSG se proclamó campeón de la Champions League por segundo año consecutivo. En una final muy disputada ante el Arsenal en la Puskás Aréna de Budapest, el partido terminó 1-1 (gol tempranero de Kai Havertz para los ingleses y penal de Ousmane Dembélé para los parisinos). En los penaltis, los franceses se impusieron por 4-3.

Dembélé celebra su gol al Arsenal / EFE

Dro apenas tuvo protagonismo en la máxima competición: disputó unos minutos como suplente ante el Mónaco en los play-offs de clasificación. Suficiente para formar parte oficialmente de la plantilla campeona y convertirse en uno de los jugadores más jóvenes en levantar la Orejona.

Como era de esperar, el gallego no tardó en celebrarlo en redes sociales. Publicó imágenes y mensajes festejando el título, y recibió un afecto masivo de sus excompañeros.

El cariño de la Masia y la plantilla del Barça no se olvida

Muchos jugadores que coincidieron con él durante años en La Masia le dieron 'like' y comentaron la publicación: Lamine Yamal, Bernal, Espart, Marqués, Jofre Torrent y otros.

Los jugadores del Barça dan 'me gusta' a Dro Fernández / Instagram @drofdezz

Además, una gran parte de la plantilla del primer equipo también reaccionó positivamente: Dani Olmo, Raphinha, Gerard Martín, Cancelo, Balde, Kounde, Frenkie de Jong, Araújo, Joan Garcia, Bardghji. Un gesto que demuestra el buen ambiente y el respeto que Dro se ganó en su etapa blaugrana.

Con solo 18 años ya es campeón de Europa, y su futuro en el PSG bajo Luis Enrique parece prometedor. Los culés, mientras tanto, siguen confiando en que la nueva generación de La Masia les devuelva la máxima gloria europea más pronto que tarde.