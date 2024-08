¿Qué jugadores del Barça marcaron el primer gol de la temporada en los últimos 20 años?

Los que fueran delanteros del FC Barcelona entre 2004 y 2007, Ludovic Giuly, y entre 2004 y 2021, Leo Messi, son los jugadores azulgranas que en más ocasiones (tres) inauguraron la cuenta goleadora del equipo catalán. El extremo francés se encargó de firmar el primer gol oficial del Barça en las temporadas 2004-05, 2005-06 y 2006-07, las tres que jugó en el Camp Nou, y el delantero argentino lo hizo en los cursos 2014-15, 2015-16 y 2017-18. Tras Giuly y Messi, Piqué, en dos ocasiones, anotó el primer tanto del curso para el Barça.

De momento, los primeros goleadores del FC Barcelona 2024-25, en partidos de carácter amistoso, han sido Pablo Torre, que anotó el primer tanto de la pretemporada contra el Olot (1-0) en la Ciutat Esportiva Joan Gamper (disputado a puerta cerrada), Pau Víctor y Robert Lewandowski.

El delantero canterano, de Sant Cugat, vio puerta en la gira del FC Barcelona por Estados Unidos. Anotó contra el Manchester City (2-2) en Orlando (el segundo tanto fue obra de Pablo Torre) y contra el Real Madrid (2-1) en East Rutherford (doblete). Lewandowski, por su parte, convirtió los dos goles del Barça contra el Milan (2-2) en un duelo que se celebró en Baltimore. Los pupilos de Hansi Flick se quedaron sin gol en el último amistoso, el Gamper contra el Mónaco (0-3) disputado en Montjuïc.

El Barça no siempre ha anotado el primer gol del curso en el primer envite... Sin ir más lejos, la pasada temporada, no pasó del 0-0 contra el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, aunque hay que recordar que el duelo, pitado por Soto Grado, estuvo marcado por los errores arbitrales. El juez riojano permitió el juego duro del equipo de Bordalás y no quiso ver un claro penalti en el tiempo agregado sobre Araujo por considerar que antes Gavi había tocado el balón con la mano...

Los primeros goleadores de los últimos 20 años: