Brujas - Barcelona, en directo: reacciones, polémicas y última hora, en vivo
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Brujas - FC Barcelona de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League
Dani Garrido, en SER: "Lo de Lamine es una maravilla, pero no puede que ser que en la acción posterior el Barça permita una acción de gol. Hace tiempo que el cuerpo me pide ver a Lamine más por dentro"
RAC1: "¡La que acaba de Forbs a puerta vacía!"
RAC1: "¡La madre que lo parió! Qué gol del demonio de Rocafonda..."
Jijantes, tras el cambio de Olmo por Casadó en vez de Frenkie de Jong: "No tienen cojones"
Comentarista turco en Tabii TV: "Lamine Yamal disparando al centro... Si fuera Messi, probablemente le sacaría 99 de 100 puntos en esa jugada."
RAC1: "Otro control que se le escapa a Fermín"
RAC1: "Fermín no está especialmente inspirado, hoy. Rashford, tampoco. No está contento Flick. Ahora entrarán Olmo y Lewandowski"
RAC1: "Le están haciendo un masaje a Cubarsí en el banquillo, con hielo. Es una pena, porque es el primer cambio que habría que hacer"
RAC1: "El Barça puede hacer lo que quiera con balón. Puede salir perfectamente desde atrás. Solo que se ordene un poco en defensa y siga generando... Lo tiene bien para remontar"
González (COPE): "El único las pide al hueco es Fermín, el único que rompe"
