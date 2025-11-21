Los jugadores del Barça que aún no han jugado en el Spotify Camp Nou

El Barça ha anunciado hoy que ha recibido la licencia 1B por parte del Ajuntament de Barcelona, lo que permite su regreso al Spotify Camp Nou tras más de dos años jugando en Montjuïc, y afrontará este fin de semana un nuevo capítulo en casa frente al Athletic Club de Bilbao.

El equipo, repleto de jugadores jóvenes, viene mostrando una madurez sorprendente en los últimos partidos. Muchos de ellos ya suman minutos importantes con el primer equipo, aunque algunos aún no han sido titulares en su propio estadio. Uno de ellos es Fermín López, que debutó el 27 de agosto de 2023 entrando en el minuto 86 ante el Villarreal CF, en el Estadio de la Cerámica. A pesar de haberse ganado un papel clave con Flick y de firmar actuaciones muy destacadas, todavía no ha podido disputar un partido completo en el Camp Nou.

Cubarsí, de estreno

Quien tampoco lo ha hecho es Pau Cubarsí, central de la cantera que hizo su debut con el primer equipo el 18 de enero de 2024 en la Copa del Rey ante el Unionistas de Salamanca CF. Aunque da la sensación de ser un central veterano en el eje de la zaga por su seguridad y salida de balón, el jugador de L'Estanyol aún no ha podido vivir un partido completo en su estadio ante la afición como se merece y será este sábado cuando pise por primera vez el césped en partido oficial ante unos 45.000 espectadores.

Uno que sí ha jugado en el Camp Nou, aunque muy poco, es Lamine Yamal. Solo ha disputado un partido sobre el césped del estadio. Fue el 29 de abril de 2023 ante el Real Betis, y apenas jugó unos 9 minutos. Xavi Hernández, máximo valedor del joven extremo, confió en él para salir en el tramo final del partido y ya dejó destellos de calidad en su primer partido, aunque desde el club se insistió en una lenta progresión del jugador para que se fuera adaptando poco a poco al estilo de juego del club. Ahora, dos años más tarde, se ha convertido en uno de los futbolistas más diferenciales del mundo y el próximo sábado, salvo contratiempo, saldrá de inicio para cumplir su sueño. De hecho, el pasado fin de semana ya se encargó de mostrar en sus redes sociales un vídeo desde la terraza de su nueva casa con vistas al Spotify Camp Nou acompañado del mensaje “se vienen noches especiales”.

Olmo también 'debutará' en el Spotify Camp Nou

Quien tampoco ha jugado nunca en el Camp Nou y pisará su césped en partido oficial por primera vez será Dani Olmo. El jugador de Terrassa abandonó las categorías inferiores del Barça en 2014 para fichar por el Dinamo Zagreb y, aunque ya tiene 28 años, nunca antes ha tenido la oportunidad de jugar en el Estadi. Tras muchos veranos consecutivos sonando como nuevo jugador del Barça, el centrocampista firmó hace dos veranos y por fin cumplirá su sueño de vestir de azulgrana en casa.

A todos ellos hay que sumar a Marc Casadó, Gerard Martín, Joan García, Marc Bernal, Pedro 'Dro' Fernández y Roony Bardghji, que despuntaron muy rápidamente y llegaron al primer equipo en el momento en que el estadio ya estaba en proceso de construcción.

Con la concesión de la licencia 1B, el club y sus seguidores inician una nueva etapa y este fin de semana el Barça podrá regresar a su feudo después de más de dos años jugando fuera de casa. Sin lugar a dudas, una de las mejores noticias del año para el club azulgrana.