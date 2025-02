Los jugadores del Barça en el anuncio de Cupra: "Fermín es un criminal, no me voy a montar más"

Los jugadores del primer equipo del FC Barcelona personalizaron sus nuevos CUPRA después de probarlos durante una experiencia de conducción en el Circuit de Terramar que tuvo lugar hace unas semanas. Los futbolistas y el equipo técnico tuvieron la oportunidad de explorar la gama de modelos de la marca, seleccionar su coche favorito y configurarlo según sus preferencias.

“Nuestra colaboración con el FC Barcelona es algo más que una asociación. Tanto nuestra marca como el Club tienen un espíritu de desafío y una ambición ganadora que nos hace destacar. También compartimos un compromiso con las nuevas generaciones de talento y que aman los coches”, ha asegurado Ignasi Prieto, director de marca de CUPRA.

El Circuito de Terramar, donde nació CUPRA en 2018, y que es el cuarto circuito más antiguo del mundo, acogió este acto al que asistió el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, acompañado de 22 jugadores, entre ellos el embajador de la marca CUPRA, Marc ter Stegen, y los capitanes del equipo Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Raphinha y Pedri.

En el acto promocional, los futbolistas se dejaron llevar entre las cámaras en una jornada lúdica. El vídeo no tiene desperdicio y en él se puede ver la versión más distendida de los jugadores del Barça con la adrenalina por las nubes, conduciendo los coches CUPRA. "El cono te lo has comido, pero bien", decía Pedri o Gavi -uno de los protagonistas de la pieza audiovisual-, también comentó: "Fermín es un criminal, no me voy a montar más", entre otras muchas frases que ya se están haciendo virales por las redes sociales.