Gerard Martín, el jugador que nunca decepciona a Flick: "Vimos el potencial, pero lo que está haciendo..."

Los primeros pasos de Gerard Martín (23 años) en el Barça de Flick no fueron sencillos. El alemán lo llamó para hacer la pretemporada y terminó quedándose como alternativa de Balde, a pesar de que Álex Valle despertó más elogios.

Lejos de aparcar el escepticismo, sus primeras apariciones en partidos oficiales generaron aún más dudas. Salía en minutos residuales y lo hacía destemplado: controles y pases imprecisos que llamaban la atención. Errores no forzados que condicionaban su confianza y alimentaban la sensación de que había una brecha demasiado grande entre él y Balde.

Fueron unos minutos complejos, pero Flick le siguió teniendo fe y el lateral fue creciendo hasta encontrar su momento. Ocurrió en la fase más decisiva de la temporada coincidiendo con la baja de Balde. El alemán descartó alternativas imaginativas y le dio todo el protagonismo a Gerard con la eliminatoria ante el Inter y el clásico en el horizonte.

Jofre Torrents, junto a Marc Bernal y Gerard Martín con Tek en primer plano / FC BARCELONA

El lateral no solo pasó la prueba, sino que salió muy reforzado. A pesar de aparecer en la foto del gol del empate del Inter en el Giuseppe Meazza, dio dos asistencias de gol a Olmo y Eric García. Gerard fue ganando confianza hasta consolidarse como una alternativa real a Balde. Una tendencia que se ha consolidado esta temporada hasta convertirse en el jugador más mejorado.

La presencia de Jofre, el lateral de La Masia con el techo más alto junto a Balde, en dinámica de primer equipo tampoco ha alterado el papel de Gerard Martín. Una nueva lesión muscular de Balde le ha abierto de nuevo las puertas a la titularidad y está respondiendo con un rendimiento estable. Su regularidad defensiva y buen pie para los centros son dos de sus mejores cualidades.

Se lo reconoció Flick tras la victoria ante la Real Sociedad. "Cuando hace dos temporadas jugaba en el Barça Atlètic, llegamos y analizamos el equipo y pudimos ver que tenía potencial", empezó diciendo.

"Pero lo que está haciendo... con trabajo duro y, con la actitud y la mentalidad adecuada, es increíble. Es un jugador que sabes lo que te puede dar: nunca te decepciona; siempre da todo lo que tiene".

Un físico preparado para la exigencia

El técnico alemán subrayó, además, la buena respuesta que tiene cuando le toca acumular minutos. "No es fácil para él poner a jugarse tantos minutos pero ya lo hizo la temporada pasada y en partidos grandes. Es fántiastico ver a estos jugadores del filial crecer en el primer equipo. Es nuestro trabajo darles la oportunidad y que ellos la aprovechen como ha hecho Gerard".

Gerard apunta a titular ante el PSG, a pesar de que Balde ha vuelto a entrenarse este lunes y podría entrar ya en la convocatoria ante el PSG. El lateral suma ya varias sesiones pero aún no ha disputado un solo minuto, así que parece muy improbable que esté en el once ante los de Luis Enrique. Otra alternativa para el lateral izquierdo es Eric Garcia, aunque Gerard parte con ventaja. Flick ya sabe lo que le puede dar en los partidos grandes.