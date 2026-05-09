El jugador del Barça que fue saltador de pértiga, árbitro y ....¡torero!

Expresiones como 'lleno hasta la bandera', 'salir por la puerta grande' o 'ver los toros desde la barrera' son algunas de las frases del mundo taurino que se suelen aplicar en el entorno del fútbol. Quizá la más conocida es la expresión 'olé, olé..' Cuando el público lo corea en las gradas en señal de burla al rival en un escenario en que el equipo local le está dando un baño de juego a su rival.

Esta expresión se grita tiene su orígen en las plazas de toros en el momento exacto en que el morlaco pasa por el capote o la muleta. Cuando el Barça de Guardiola le daba un repaso monumental al Real Madrid de Mourinho los olés resonaban en el Camp Nou.

Encontrar relación entre el polémico mundo del toreo y el Barça es difícil y quizá rebuscado pero hay una figura desconocida que nos ha llevado a tal ejercicio de curiosidad. Hablamos de Francisco Baonza García.

Este futbolista nacido en el año 1889 jugó partidos oficiales con el Barça entre 1915 y 1919 pero curiosamente disputó amistosos años antes y después de estas fechas.

Se le considera partícipe del primer gran centro del campo de la historia del club que formó con Agustí Sancho y 'la vella' Torralba. Baonza era un jugador que cumplía una función más defensiva en un fútbol poco desarrollado en lo táctico en el que se imponía el 2-3-5.

Una alineación del Barça de los inicios del siglo XX / Archivo

Además de futbolista, Baonza fue un gran atleta. Baonza dominaba varias especialidades. Corría tanto los 100 metros como los 400 metros así como el lanzamiento de jabalina. Era un gran deportista con unas facultades físicas enormes pero en la especialidad que más destacó fue en el salto de pértiga.

Baonza empezó a jugar al fútbol en la Gimnástica de Madrid y después de unos meses en el Espanyol fichó por el Barça. Debutó en un partido amistoso en el campo del Sabadell en un 9 de noviembre de 1913. El Barça ganó (1-3) al conjunto vallesano con goles de Paulino Alcántara (2) y Carlier.

Su debut oficial llegó un año más tarde en un partido contra el Plumstead (4-0). Baonza disputó 141 partidos de blaugrana en los que anotó once tantos.

Su último partido con el Barça fue en el año 1923 curiosamente de nuevo ante el Sabadell. Entre su primer y último partido amistoso de blaugrana pasó una década. En su último partido como jugador culé el Barça ganó (7-2) con dianas de Sagi Barba (2), Vicenç Piera (2), Samitier y Martí II (2).

En su etapa de jugador del Barça su entrenador fue Jack Greenwell y la gran figura fue el filipino Paulino Alcántara. Baonza logró celebrar dos títulos, los Campeonatos de Catalunya de las temporadas 1915-16 y 1918-19. Aquel Barça puso las bases a la primera edad de oro del club blaugrana que se vivió en la década de los años 20 del siglo XX.

Paulino Alcántara fue el primer gran crack del Barça / Archivo

En esta década fue precisamente en la que Francisco Baonza ejerció como árbitro , algo habitual en la época. Numerosos colegiados eran entonces ex-jugadores que aportaban su experiencia en el terreno de juego para poder arbitrar con un criterio de deportista.

Su faceta como entrenador ya es más convalidable a la actualidad aunque en aquellos momentos el peso de los técnicos era mucho menos influyente que en el fútbol actual. Como 'míster' destacó en el Alavés entre 1929 y 1931 y también en el Malagueño (precedente del Málaga).

En el equipo de Vitoria logró ascender a Primera División en una temporada en la que se vivió un episodio curioso. En un partido entre la Cultural Leonesa y el Alavés el público de León se revolucionó contra el árbitro y el entrenador visitante. Baonza acabó detenido tras una trifulca brutal de los aficionados contra el árbitro y su figura. Así lo explicó nuestro protagonista: "Faltando unos segundos me acerqué al poste de la meta de nuestro portero Beristain para indicarle que el partido estaba a punto de finalizar. Balones fuera que esto ha terminado grité a mis jugadores. Tuve que defenderme con la bolsa del botiquín de los ataques y agresiones del público". Tremendo.

Baonza ejerció de atleta, futbolista, árbitro y entrenador / Archivo

En el excelente libro 'Barça, 1001 històries de la història' de Frederic Porta y Manel Tomás desvelan que Baonza fue también torero. El 2 de diciembre de 1915 la revista Foot-ball publicaba unas declaraciones del centrocampista blaugrana en las que repasaba sus habilidades fuera de un terreno de juego: "Poseo entre otros premios de atletismo los campeonatos de España de salto de pértiga de 1906,1907, 1908,1909, 1910, 1911 y 1912, ganando la Copa Ciudad Lineal y otros trofeos. Y además tengo tres orejas ganadas en buena lid".

La historia del Barça da para mucho pero encontrar entre sus jugadores a un torero es ya algo inesperado y curioso. Sport se ha puesto en contacto con otros historiadores de prestigio como Josep Bobé o Ángel Iturriaga y nos han explicado que no les consta documentación sobre su dedicación al mundo taurino de manera destacable.

Lo más probable es que sus experiencias con los toros fueran como novillero o torero aficionado sin mayor trascendencia. En cualquier caso compaginar el atletismo, fútbol y el mundo taurino es algo más que sorprendente.

El 20 de abril de 1959 este madrileño de 70 años murió dejando esta curiosidad de ser un deportista muy polifacético. Todo un personaje representativo de una época en la que el fútbol estaba en sus inicios y lejos de lo que se llegaría a convertir décadas después. Un pionero irrepetible.