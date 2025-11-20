¡Un futbolista blaugrana se habría negado a jugar el Inter-Barça de la Champions pasada!

Más madera. La biografía sobre Robert Lewandowski, 'Lewandowski.El verdadero', publicada por el autor Sebastian Staszewski está dando muchísimo de que hablar. Si en las últimas horas reveló que el Barça le había pedido al polaco que no marcase más goles en su primera temporada para ahorrarse el pago de un bonus al Bayern, ahora revela que, supuestamente, un jugador del Barça se negó a entrar al campo en los momentos decisivos del partido de vuelta entre Inter de Milán y Barça en la Champions cuando el conjunto blaugrana estaba temporalmente clasificado para la final. Una historia que puede traer cola.

El libro de Staszewski explica que la situación se produjo en la fase final del partido cuando el Inter estaba atacando con todo para intentar lograr el empate e ir a la prórroga. El técnico, Hansi Flick, quiso realizar un cambio defensivo para aguantar la situación, pero no pudo hacer lo planeado porque un jugador aseguró que no podía salir al estar lesionado: "El asistente de Flick informó a Christensen, quien a su vez le comunicó que… le dolía la espalda. Flick no estaba convencido de que el danés estuviera realmente lesionado, pero no tenía tiempo para darle vueltas , ya que el Inter lo estaba dando todo en la lucha y cada segundo contaba". Era el minuto 89 de partido y la tensión era máxima.

La anécdota sigue: "Solo Flick mantuvo la calma. Sabiendo que su equipo sería bombardeado con centros, decidió sacar al campo a Andreas Christensen, de 187 centímetros, pero no pudo". En su lugar, Flick realizó otro cambio para también ganar altura. En concreto, introdujo al terreno de juego a Robert Lewandowski por Ferrán Torres ya en el minuto 90 con el objetivo de tener más poderío físico defensivo, pero finalmente no salió bien.

El Inter acabó marcando un gol agónico en el minuto 93. Fue Acerbi quien remató una jugada muy protestada por más que posible falta a Gerard Martín, aunque el gol acabó subiendo al marcador y se fue a la prórroga, dónde el Inter acabó marcando el definitivo 4-3 por mediación de Frattesi y accedió a la final de la Champions, dónde fue vapuleado por el PSG de Luis Enrique.

Curiosamente, Lewandowski salió al campo algo diezmado porque venía de una lesión y la idea era aguantar como fuera el resultado. Al marcar el Inter, el polaco tuvo que aguantar como pudo sobre el terreno de juego durante los 30 minutos de la prórroga y poco pudo hacer en una noche de infausto recuerdo para el equipo blaugrana.