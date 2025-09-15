Un jugador del Barça se 'coló' en el clan Lamine en el Barça-Valencia

Como es habitual, buena parte de los focos ayer en el Estadi Johan Cruyff estaban en la figura de Lamine Yamal. Incluso fuera del césped el astro de Rocafonda es objeto de miradas y objetivos gráficos. Además, después de la rajada de Hansi Flick en la rueda de prensa del día anterior por haber regresado el atacante lesionado del parón internacional, aún había más ganas de verlo aparecer por el palco del coqueto y pequeño estadio de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Vimos en el banquillo ya desde el calentamiento a Gavi, Balde o Dro, algunas de las varias bajas con las que tenía que lidiar Hansi Flick anoche frente al Valencia. Una vez en el palco, los tres se sentaron juntos y se les unieron Ter Stegen y Frenkie de Jong. El teutón, lesionado de larga duración tras la intervención de la espalda; el neerlandés, a priori, no tiene nada importante y debería estar el próximo jueves en el estreno de Champions.

REACCIÓN GENERAL A SU LLEGADA

Más tarde irrumpió en el palco del Johan, provocando una reacción en masa alrededor, Lamine Yamal. Lo hizo acompañado de su 'clan' más íntimo, su inseparable amigo de infancia Sohaib y su primo, su sombra, su chófer y compañero de batallas, Moha (Mohamed Abde). Junto a ellos, apareció otra figura. Pese que en la retransmisión nadie hizo hincapié en ello, se trataba de otro de sus grandes amigos, este a raíz de su trayectoria en el Barça.

Brian Fariñas, en Maracaná con el Barça / FCB

Hablamos de Brian Fariñas, íntimo de Lamine y que se sentó entre el astro de Mataró y su primo Moha. Brian, tras renovar este verano, es un fijo para el Barça Atlètic de Juliano Haus Belletti. Protagonista el curso pasado en el enorme año del juvenil (triplete con Liga, Copa del Rey y Youth League), el de Benicarló es un año mayor que Lamine (generación 2006), pero ha compartido equipo en varias categorías con el internacional español.

RENOVADO HASTA 2028

Fariñas empezó jugando en el equipo de su ciudad, en el CD Benicarló. De allí se marchó a la cantera del Villarreal donde fue uno de los mejores en la edición del 2018 de LaLiga Promises. El Barça se interesó y lo incorporó para el Infantil A, con futbolistas un año mayores que él. Renovado hasta el 2028, quiere crecer en el Barça y, por qué no, jugar en el primer equipo junto a su amigo Lamine algún día.

"Tengo amigos como Brian Fariñas y me alegré mucho con él (sobre la final de la Copa del Rey juvenil ganada por el Barça). Vimos la final comiendo (antes del partido frente al Atlético de Madrid). Él me va avisando de los partidos de la Youth Leauge o la liga e intento ir", dijo Lamine a SPORT hace unos meses. Inseparables.