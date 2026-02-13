La 'jugada' de Matthäus a su amigo Flick

Lothar Matthäus ejerció de director deportivo oficioso analizando el mercado de la Bundesliga. La leyenda alemana repasó en Sport BILD su 'plan' para reforzar la plantilla de su querido Bayern de Múnich, repasando varios nombres jóvenes que podrían venirle bien al conjunto bávaro de cara a la próxima temporada.

Sorprendió su postura sobre Nico Schlotterbeck, de quien el Barça se ha autodescartado de la puja. A pesar de ser uno de los centrales jóvenes más cotizados, y de estar en la órbita de Real Madrid y Premier League, Matthäus desaconsejó explícitamente su fichaje por el Bayern: "Cuentan con otros tres jugadores que pueden jugar en la posición: Ito, Kim y Stanisic".

Nico Schlotterbeck en acción con el Borussia Dortmund / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

También frenó en seco la euforia por Yan Diomandé. El extremo del RB Leipzig (ex del CD Leganés) ha explotado en la Bundesliga, pero su precio de salida, rondando los 100 millones de euros, le parece desorbitado. Algunos nombres que aconsejó fueron la vuelta de Alexander Nübel, el centrocampista austriaco Xaver Schlager y el extremo zurdo Bazoumana Touré.

El 'robo' a Flick

Sin embargo, el verdadero 'fuego amigo' llegó al hablar del '9'. No es ningún secreto que el delantero kosovar de 23 años, Fisnik Asllani, es del agrado de Flick y del Barça. El conjunto blaugrana lo tiene en su punto de mira de cara a incorporarlo el próximo mercado como posible sustituto de Lewandowski.

"Asllani es un tipo de jugador que podría encajar con Kane", sentenció Matthäus, lanzando un aviso a navegantes. "Es un jugador prometedor que tiene margen de mejora. Con dos años en el Bayern de Múnich, aprendiendo al lado de Harry Kane, y si el inglés se retira alguna vez, puede que el club ya tenga a su sucesor en sus filas", comentó.

Fisnik Asllani celebra su gol al Hamburgo / Associated Press/LaPresse / LAP

Por su parte, el jugador no esconde su deseo de jugar en el FC Barcelona: "El FC Barcelona siempre ha sido mi club soñado; siempre he querido jugar allí", declaró a Sport Bild en octubre. Su cláusula de rescisión, de entre 25 y 29 millones de euros, lo convierte en una oportunidad de mercado para cualquiera que quiera hacerse con sus servicios.

El delantero registra un total de 7 dianas con el TSG Hoffenheim durante el presente curso, equipo revelación de Alemania, y que actualmente ostenta la tercera posición en competición nacional.

Además, el pasado fin de semana fue de lo poco salvable en la amplia derrota contra el Bayern (5-1), condicionada por la tempranera expulsión de Kevin Akpoguma. El kosovar asistió a Kramaric para poner el empate en el marcador anterior a la goleada.

Ahora la pelota se encuentra en el tejado de la directiva bávara y en la capacidad de reacción de un Hansi Flick que ve cómo su 'amigo' Lothar le complica el fichaje soñado. Mientras tanto, medios alemanes apuntan que la decisión sobre su futuro no tardará en conocerse.