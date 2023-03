Una jugada maestra 'low cost' que marca el camino

Christensen y Kessie, a los que convenció Xavi personalmente con un un trabajo encomiable de la secretaría técnica, están rindiendo a un nivel altísimo tras llegar a coste cero El danés, sin hacer ruido y sin romper un plato, se ha convertido en un central impecable, casi 'robótico', y se sitúa entre los mejores de Europa

Alguien debería estar tirándose de los pelos en las oficinas de Stamford Bridge. Dejar marchar a Andreas Christensen por la puerta de atrás, sin ingresar ni un euro, ha sido, probablemente, uno de los movimientos más ruinosos e inexplicables de la historia reciente de la entidad londindense.

Cierto es que su recta final del curso pasado dejó bastantes dudas. Esa desaparición de los esquemas de Tuchel las últimas semanas por unos supuestos dolores de estómago. Y un rumor acerca de miedos y temores antes de partidos importantes.

A la hora de la verdad, el escandinavo se ha erigido como uno de los grandes pilares del proyecto de Xavi. Profesional absoluto, serio, silencioso. Ni una salida de tono, ni un roce. Todo lo bueno de la fiabilidad nórdica junto a un rendimiento excelso sobre el verde. Salida de balón impoluta, potente, impenetrable en el juego aéreo. Incluso el propio Xavi ha admitido que está encantado y que no se esperaba un nivel tan alto y tan pronto de Andreas.

PROFESIONAL HERMÉTICO CENTRADO EN EL FÚTBOL

Ya sea al lado de Kounde o de Araujo, Christensen es un reloj suizo. Suple cualquier carencia, tapa con eficiencia las subidas constantes de Alejandro Balde. En el último clásico dio un clínic sobre cómo sacar el balón por abajo. Y no hablamos de pases de seguridad y horizontales, sino buscando superar líneas, siendo vertical. Y conduciendo cuando la presión rival lo permite y ve la posibilidad de dividir y generar superioridad con el equipo.

Kessie y Christensen se funden en un abrazo durante el clásico | EFE

Y si espectacular ha sido el rendimiento calidad-precio del danés, no se queda corto Franck Kessie. Asumiendo un rol más secundario, yendo de menos a más, el marfileño ha encontrado su espacio. En una entrevista reciente con SPORT, aseguró que la llamada de Xavi había sido clave: "Cuando miré el teléfono y vi quien me llamaba...es lo que siempre has deseado, que alguien a quien admiras te llame para su proyecto".

PACIENCIA Y ESTAR PREPARADO

Después de un inicio complicado, en el que contó poco y le costó adaptarse al estilo y al ecosistema del club, con la llegada de 2023 se abrió un nuevo horizonte. La 'resaca' postmundial, como era de esperar, trajo bajas, molestias. Y Franck, que había hecho un trabajo específico por su cuenta durante la competición y tras sufrir una lesión, aprovechó la oportunidad. Sabía que llegaría. Hasta el punto que ha participado en todos los partidos del Barça este año.

El gol en el clásico, su momento cumbre en el Barça desde su llegada, ha sido el colofón. Xavi no se ha cansado de elogiarlo en ruedas de prensa. Por su paciencia y actitud.

En definitiva, dos movimientos ejemplares de la secretaría técnica. En cuanto a tempos (jugadores que acaban contrato hay que empezar a trabajarlos, mínimo, desde enero) y ejecución. Un obra que está dando sus frutos y que marca el camino hacia un futuro que se antoja, de nuevo, con limitaciones económicas.