La jugada desconocida que pudo cambiar la historia del Barça en 1986

Esta semana se han cumplido 39 años de la maldita final de Sevilla. El Barça perdió en los penaltis contra el Steaua de Bucarest una final de la Copa de Europa que parecía asequible para el conjunto que dirigía Terry Venables. Si en la final de Berna de 1961 el Barça se topó con los postes cuadrados, el 7 de mayo de 1986 el Steaua se acabó coronando como rey de Europa en una noche muy amarga para el barcelonismo.

En Sport hemos querido revisar a fondo aquella final de infausto recuerdo para comprobar si todas las ideas que se repiten sobre lo que sucedió aquel día concuerdan 100% con la realidad.

Lo que ha perdurado de aquel amargo trance es que el Barça acudió a Sevilla muy confiado en su favoritismo con la idea de recoger la copa y que el equipo no estuvo a la altura en el partido y que los penaltis acabaron condenando a los blaugranas en un partido desastroso.

Solo Urruti, que paró dos penaltis, se salvó de las críticas feroces por no ganar el título más deseado cuando la afición llenó el Sánchez Pizjuán con más de 40.000 culés entregados.

El otro hecho más recordado de aquel día fue lo que sucedió con Bernd Schuster que tras ser sustituido por Venables no se quedó en el campo y se fue en taxi hacia el hotel. A raíz de aquello el alemán y el club iniciaron un conflicto que acabó en los tribunales.

Schuster fue sustituido por Moratalla en la final de la Copa de Europa de 1986 / Antoni Campaña

Reconstruyendo lo que fue aquella final en lo futbolístico, el Barça jugó mejor de lo que ha trascendido con el paso del tiempo. El equipo de Terry Venables controló el encuentro, defendió de manera muy solvente y generó las mejores ocasiones del partido. Schuster rindió a un nivel mucho más alto de lo que después quedó en la memoria colectiva de los culés. Tampoco es exacta la percepción de que el Barça hizo el ridículo ante un rival menor ya que aunque el Steaua era un conjunto sin 'pedigree' sus futbolistas eran de mucho nivel y en la final compitieron de maravilla. Los de Bucarest eran un equipo avanzado a su época ya que practicaban un fútbol mucho más técnico de lo que se estilaba en la época.

Más allá de cuestiones futbolísticas opinables, revisados al detalle los 120 minutos del partido en Sport hemos detectado una jugada 'fantasma' de la que nadie ha hecho nunca mención. Fue una acción que llegó en el minuto 12 de la prórroga.

Esta es la imagen del penalti a Pedraza en la final de la Copa de Europa de 1986 / Frame televisivo

El Barça estaba buscando con desesperación el gol de la victoria y el equipo blaugrana aprovechó un saque de banda para cargar el área con muchos jugadores. Gerardo sacó con fuerza, Alexanko peinó el balón y Moratalla intentó una chilena sin éxito. Carrasco no llegó a un balón despejado en corto que le cayó a un Pedraza que entró al área decidido y fue empujado con fuerza por un jugador rumano. Volviendo a ver con detalle la acción parece increíble que el francés Michel Vautrot no señalara penalti.

Carrasco levantó los brazos en señal de protesta y Marcos Alonso se puso las manos a la cabeza pero la jugada continuó con una contra del Steaua que los jugadores del Barça frenaron ya que enseguida recuperaron sus posiciones originales en el campo. El juego no se volvió a parar hasta un minuto después y nadie se acordó de protestar al árbitro. La realización televisiva, alejada de los medios tecnológicos de la actualidad, ni tan siquiera ofreció una repetición de la jugada.

Terry Venables consoló a Ángel Pedraza / Antoni Campaña

Si Vautrot hubiera pitado penalti es muy probable que la primera Copa de Europa del Barça hubiera llegado en la primavera de 1986. Es cierto que habría que haber transformado un penalti y Duckadam demostró en la tanda posterior que era un portero con capacidad para detener penaltis.

Lo más extraño es que en los resúmenes televisivos de aquella final se obvió esta acción. Actualmente si se busca en YouTube los highlights del partido no se encuentra esta jugada de Pedraza. En las crónicas de todos los enviados especiales a Sevilla tampoco nadie incidió en esta acción que hoy sería el centro de la polémica.

Los jugadores del Barça tras la derrota contra el Steaua / Archivo

Periodistas de aquella época e historiadores consultados por Sport coinciden en que el estado de shock que sufrió el barcelonismo al no ganar un partido que todos daban como hecho alejó cualquier queja o polémica arbitral.

Lo que sucedió posteriormente en la tanda de penaltis (2-0 para el Steaua) y la 'espantá' de Schuster centró el postpartido y nunca nadie se fijó en lo que había sucedido en el minuto 102 y que podía haber cambiado el guion de la final.

"Fue un penalti claro"

Sport se ha puesto en contacto con Marc Pedraza, hijo del ya fallecido Ángel Pedraza. Marc se sorprendió viendo la jugada y afirmó que "es un penalti claro, a mi padre lo derribaron y esto podía haber cambiado la final". Ángel Pedraza fue el primer residente de La Masia que debutó con el primer equipo y fue titular en la final de Sevilla por la sanción que sufrió Ramon Calderé. Marc Pedraza nos confiesa que "a mi padre no le gustaba demasiado hablar de aquella final y nunca me comentó esta jugada".

Ángel Pedraza y Pichi Alonso se lamentaron de la derrota en los penaltis en la final de Sevilla / Antoni Campaña

"No recordaba este penalti tan evidente"

Uno de los jugadores que reaccionó de manera más contundente tras el penalti no señalado a Pedraza fue Francisco José Carrasco. Contactado por Sport el 'Lobo' estaba en shock: "me he quedado muy sorprendido, es un penalti claro y yo no lo recordaba pero viendo otra vez la jugada me doy cuenta que la protesto con los brazos levantados".

Carrasco confiesa que "nunca hablamos de aquella jugada en el vestuario porque nos invadió la pesadumbre de la derrota" y contextualiza la jugada afirmando que "en aquella época no había VAR y costaba más que se pitaran acciones así como sucede ahora".

Carrasco y Moratalla desolados en Sevilla / Zoltan Czibor

El extremo de Alcoi entiende que "viéndolo ahora nos faltó picardía ya que si Pedraza se queda en el suelo y protesta mucho quizá el árbitro lo hubiera pitado". En cualquier caso el barcelonismo está acostumbrado a decisiones de este tipo y con Marciniak en Milán ha vuelto a quedar en evidencia.

El resultadismo se impone

Nunca sabremos que hubiera pasado si Vautrot hubiera pitado penalti o si Venables no hubiera sustituido a Schuster que estaba siendo el mejor jugador del Barça en la final.

El paso del tiempo tiene que servirnos para darle el reconocimiento que se merecen a una generación de jugadores que fueron señalados como perdedores por no aprovechar esta oportunidad histórica.

Estos fueron los once titulares en la infausta final de Sevilla / Antoni Campaña

Reconstruyendo aquella final del 1986, el rendimiento del equipo no fue tan desastroso como se pintó. El juego del Barça no fue en absoluto inferior al que desplegó en las semifinales contra el Göteborg o en el campo del Oporto pero el resultado determinó el cariz de las críticas. Si el penalti a Pedraza se hubiera señalado la historia se podría haber escrito de una manera completamente diferente.