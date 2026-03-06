La juez ordena una nueva prueba forense a Enríquez Negreira

La juez ordenó que José María Enríquez Negreira se someta a una nueva prueba médica forense para decidir de manera definitiva si está en condiciones de declarar en el juicio del conocido como 'Caso Negreira'. El que fuera vicepresidente del estamento arbitral deberá acudir el 24 de marzo a las instalaciones del IMELEC para someterse a una nueva valoración.

José María Enríquez Negreira es el principal investigado en el caso que ha sido bautizado con su segundo apellido, tras recibir hasta 7,2 millones de euros del FC Barcelona a través de diferentes sociedades. El Barça asegura que los pagos fueron para pagar informes arbitrales.

Hasta el momento, Enríquez Negreira había evitado declarar argumentando que no está en condiciones de defenderse debido a la enfermedad mental que padece. Para argumentar su alegación presentó un informe psiquiátrico y esta prueba forense serviará para que se pueda establecer de manera definitiva si está en condiciones o no para participar en el proceso.

La jueza Alejandra Gil, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona y que instruye el caso Negreira ya había acordado prorrogar nuevamente la causa durante otros seis meses, al considerar que la investigación "podría dilatarse", pues todavía no se ha practicado la declaración como investigado del FC Barcelona.

La prórroga anterior para seguir con la investigación, establecida seis meses atrás, expiraba el domingo 1 de marzo. La titular del Juzgado número 1 atendió la petición de la Fiscalía, a la que se adhirió el Real Madrid como una de las acusaciones particulares, argumentando que el proceso "podría dilatarse debido a que queda pendiente practicar la declaración, como investigado, de FCB, de cuyo resultado puede resultar, a la vista de lo que alegue, si declara, la necesidad de practicar nuevas diligencias para corroborar, o no, la versión" que pueda dar sobre los hechos.

El FC Barcelona está citado para el 10 de abril como investigado y estará representado por la ahora exvicepresidenta e integrante de la candidatura de Joan Laporta en las elecciones del 15 de marzo, Elena Fort.

Hasta el momento ya han declarado los expresidentes del FC Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bertomeu, en calidad de imputados, el 18 de septiembre de 2025, y Joan Laporta, como testigo, el 12 de diciembre.