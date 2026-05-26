El juez imputa al agente de jugadores Minguella júnior y a excargos del Barça por el 'forensic' de Laporta

El juez de Barcelona José Antonio Cruz de Pablo ha citado a declarar como imputados al agente de jugadores Josep Maria Minguella Pimentel, hijo del reputado intermediario José María Minguella Llobet, según la providencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Minguella Pimentel aparece en la denuncia de la Fiscalía de Barcelona como una de las personas que participaron en el fichaje del brasileño Malcom en 2018. Bajo la lupa están 10 millones de euros abonados por el Barça a la sociedad Bussines Futbol España (BFE) por "operaciones de intermediación" entre 2018 y 2020 que corresponderían presuntamente a "posibles servicios no justificados, inexistentes o muy superiores al precio de mercado", según los investigadores.

El magistrado ha reactivado la investigación abierta a raíz del 'forensic' encargado por la junta directiva de Joan Laporta cuando tomó posesión de su cargo el 17 de marzo de 2021 en su segundo mandato al frente del FC Barcelona. De esta manera, el juez ha citado a declarar como investigados para el 28 de septiembre a los ex ejecutivos del club azulgrana Òscar Grau y Román Gómez Ponti, que ejercieron en la época de Josep Maria Bartomeu, y otros dos denunciados. Las siguientes declaraciones están previstas para el 19 de octubre. Ese día deberán comparecer en el juzgado el exdirector financiero de la entidad, Francisco Schröder Quijano, o el comisionado del Espai Barça, Jordi Moix, y Minguella Pimentel.

Las comisiones del fichaje de Malcom del Girondins de Burdeos es una de las operaciones presuntamente irregulares que figuran en la denuncia de la fiscalía. Las otras son las minutas que el club pagó a un abogado y el desembolso de 1,5 millones de euros de indemnización al Club Esportiu Laietà por unas supuestas molestias por las obras del Espai Barça. En su denuncia, la fiscalía considera que estas operaciones irregulares cometidas por los investigados supusieron un perjuicio para el Barça de unos cuatro millones de euros, aunque el informe 'forensic' encargado por la junta de Joan Laporta subía esta cantidad hasta los 30 millones de euros.

La operación

El 1 de julio de 2018, el Barça firmó un contrato de mandato para la prestación de servicios de intermediación con la sociedad Bussines Fútbol España, dedicada a la asesoría y consultoría jurídica deportiva y cuyo administrador, en esa fecha, era Minguella Pimentel. El objetivo era conseguir el contrato de Malcom, el delantero que prestaba sus servicios al Girondins. Derivado de este contrato, días después, el 24 de julio de 2018, el jugador fichó por el FC Barcelona y Bussines Fútbol emitió una factura al club por 8,4 millones de euros por la intermediación. En esa operación, según la fiscalía, participaron otras empresas que también percibieron una remuneración.

Entre otras irregularidades, los Mossos, que son los que se encargaron de investigar, constataron una "modificación evidente" del contrato laboral entre el Barça y Malcom con posterioridad a su fichaje para que el importe pactado inicialmente de 10 millones de euros a pagar en tres años, acordado el 24 de julio de 2018, se sustituyese por el abono de 1,5 millones de euros y el pago de 8,4 millones a BFE por la intermediación en el traspaso del jugador brasileño. "Este cambio se hizo para modificar el pago pactado el 24 de julio de 2018 por el jugador con los intermediarios que participaron en las negociaciones y que ascendía a 10 millones de euros netos", remarca el informe.

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El primer acuerdo firmado por Malcom suponía una retención del IRPF cercana al 50%, pero con la modificación del concepto del contrato meses después no se ingresó tanto a Hacienda por el traspaso. La junta de Laporta tuvo que hacer una declaración fiscal complementaria en la que se habrían producido los pagos "por diferido" con la retención "hipotéticamente alterada", ingresando en la Agencia Tributaria 2,9 millones de euros. La fiscalía no ha preguntado a ninguno de los investigados que han pasado ya por el juzgado sobre la operación de Macom, que milita actualmente en el Al-Hilal SFC, de la Saudi Pro League de Arabia Saudí.