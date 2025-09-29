Un juez imputa a Bartomeu y a su directiva por pagar comisiones en fichajes

El expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha sido citado a declarar en calidad de investigado por el Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona, tras la denuncia presentada por el actual presidente azulgrana, Joan Laporta, según ha avanzado El Mundo, y ha apuntado más tarde la Cadena SER.

La denuncia se centra en presuntas comisiones millonarias en distintos fichajes —entre los que destacan nombres como los de Antoine Griezmann y Malcom—, además de otras operaciones supuestamente irregulares.

De acuerdo con la resolución judicial, Bartomeu y el que fuera su mano derecha en el club, Óscar Grau, comparecerán el próximo 24 de octubre, mientras que el abogado José Ángel González Franco, que intervino en la contratación de Griezmann, lo hará el 4 de diciembre.

La denuncia, tramitada bajo secreto, cifra en unos 30 millones de euros el perjuicio ocasionado al Barça, según los cálculos de Laporta, quien fundamentó su acusación en un informe forensic de la consultora Kroll remitido a la Fiscalía. Entre los posibles delitos señalados, figuran administración desleal, apropiación indebida y falsedad contable.

La actual junta directiva sostiene que se llegaron a detectar comisiones del 33% y la creación de sociedades instrumentales con el único objetivo de facturar al club. Un ejemplo de ello, afirman, es el fichaje de Malcom, en el que se habría abonado una comisión de 10 millones de euros mediante un contrato firmado una vez cerrado el acuerdo con el jugador.

También se cuestionan los pagos a González Franco, al que se atribuye el cobro de 1,7 millones en el marco del ‘caso Neymar’, además de su presunta participación en comisiones vinculadas al fichaje de Griezmann.

De acuerdo a la información a la que ha tenido acceso El Mundo, para Laporta, todo ello respondería a un “modus operandi” reiterado, dirigido a evadir los controles internos y estatutarios, que incluiría incluso el pago de 15 millones de euros al Atlético de Madrid a través de una supuesta “simulación de tanteo de jugadores”, con el fin de evitar un litigio por las negociaciones entre Griezmann y el Barça cuando aún tenía contrato con el club madrileño.