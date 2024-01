El juez del caso Negreira no ve indicios de compra de árbitros por parte del Barça

Ni compra de árbitros, ni resultados amañados ni nada por el estilo. El Juez Joaquín Aguirre, instructor del caso Negreira, ha presentado ya sus conclusiones y deja claro que el Barça no ve indicios de que el Barça pudiera influir a través del excolegiado para lograr mejores resultados ni tampoco que hubiera compra de árbitros como se había rumoreado desde algunos medios. Según el documento avanzado por la cadena 'Cope', el Juez parece que solo va a investigar este caso por apreciar algunos delitos fiscales pero no de corrupción deportiva.

El documento de conclusiones es claro y advierte que sí se puede acreditar que el Barça dejó de pagar a Enríquez Negreira en el momento que éste dejó de ser vicepresidente del colegio de árbitros. Sí que deja claro que Enríquez Negreira ya no arbitraba en ese momento por lo que no podía influir sobre el terreno de juego. En las evidencias deja claro que el Barça admite los pagos y que hubo mucha extracción de dinero en metálico durante la etapa en el que el excolegiado trabajó para el club.

Las conclusiones de la Agencia Tributaria sobre el Caso Negreira / COPE

Pese a todo, el Juez deja muy claro que "no consta prueba alguna en cuanto a que pudiera influir en los resultados" y añade que "no consta pago alguno a ningún árbitro y se han rquerido todas las salidas de la cuenta bancaria". De hecho, el Juez estipula que el posible pago a terceros, que no es demostrable, llegaría a la cifra de 557.871,52 euros en los más de diez años que Enríquez Negreira colaboró con el Barça realizando supuestos informes.

Las conclusiones del Juez son claras y deja también muy claro que "no es demostrable" que esos pagos pudieran haber beneficiado al Barcelona en recibir información privilegiada alguna sobre el Comité Arbitral o los colegiados.