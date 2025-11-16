"Que usted no juegue aquí...usted es un gilipollas"

Muchos aficionados blaugranas lo reconocen porque en los últimos años era una de las caras visibles de Barça TV. Sus análisis claros y directos en el programa El Marcador llevaban el sello de una persona que deja huella allá donde va. Salvador García Puig jugó cuatro temporadas en el primer equipo del Barça pero apenas pudo disputar 40 partidos oficiales por una disputa legal que frenó una proyección extraordinaria.

Salva fue titular en la selección española que acabó subcampeona de la Eurocopa del 84. Sus mejores años los pasó en el Zaragoza. Salva era un líbero de una clase inmensa que se vio atrapado por un caso burocrático increíble. Por primera vez el de Sant Adrià del Bessós ha abierto su corazón y ha relatado a Sport todo lo que vivió y sufrió en esa época. Lean y alucinen con un caso único en la historia del fútbol. Esta es la charla con Salva García Puig jugador del Barça entre 1984 y 89 que anteriormente se había formado en la cantera blaugrana entre 1976 y 1982.

Pregunta: ¿Como fueron tus inicios en el fútbol?

Respuesta: Empecé en el San Gabriel desde benjamines y estuve allí hasta el Infantil A. En aquella época, el San Gabriel era un equipo fantástico, incluso en el Infantil A fuimos subcampeones de España por delante del Barça.

Y cuando terminó esa temporada ya fue cuando me incorporé al Barça. En aquella época el que estaba de jefe de la cantera era Laureano Ruiz, creo que fue él quién apostó por mí.

Salva García Puig se formó en el San Gabriel y Barça / Archivo

P: ¿Te consideras un producto de la cantera blaugrana?

Por supuesto, yo agradezco mucho haber estado en el Barça. Para mí fueron años fantásticos en la cantera de mi club. Jugábamos en Fabra y Coats y entrenábamos donde ahora es el parking, fuera del estadio. Había campos de tierra. Ni campos de césped, ni artificial, ni nada. Había un campo de tierra y un campo muy pequeñito de hierba, que allí aprovechábamos y hacíamos el trabajo físico, los circuitos.

Mi primer año en la cantera del Barça fue horroroso porque venías de hacer un poco lo que quería en el campo y me costó mucho adaptarme Salva García Puig — Exjugador

P:¿Qué entrenador te marcó más en la cantera?

Laureano Ruiz fue muy importante para mí porque el cambio a esa edad tan temprana era muy evidente. Yo en el San Gabriel jugaba un poco a mi aire y entonces Laureano Ruiz marcaba de manera muy concreta cómo teníamos que jugar. Aprendí muchísimo con él, pero el primer año de juvenil fue horroroso porque venía de hacer un poco lo que quieres en el campo y yo lo pasé muy mal. El primer año pensé que me iban a echar pero Laureano contó conmigo. También tengo muy buenos recuerdos de Roca, Carmona y a Lluís Pujol. También tuve luego a Romero y Toni Torres.

Salva García Puig era un líbero muy elegante / Archivo

P: ¿Te veías con opciones de llegar al primer equipo?

Quitando este primer año me fueron muy bien las cosas. Era un jugador que podría llegar lejos y que todo el mundo decía que prometía mucho. Desde muy joven también fui mucho con el primer equipo a entrenar, cuando tenía solo 18 añitos. Era un defensa-mediocampista, un jugador un poco atípico en esos momentos para jugar atrás. Era técnico y metía goles. Yo pensaba que podía llegar lejos. El primer entrenador que me convocó para un partido del primer equipo fue Helenio Herrera, que me citó para un encuentro de Copa en el campo del Lleida. Tuve la suerte de estar concentrado en la habitación con Rexach que era mi ídolo.

El Zaragoza tenía derecho a escoger a un jugador en la operación de Pichi Alonso y Leo Beenhakker me eligió a mí Salva García Puig — Exjugador FC Barcelona

P: ¿Tuvo continuidad esta confianza de los técnicos del primer equipo?

Estuve dos años más en el Barça Atlètic. Recuerdo el segundo año, quedamos campeones. Creo que en la segunda vuelta no perdimos ni un partido. Era un equipazo con Rojo, Clos, Manolo y muchos otros jugadores . La verdad es que fue un año fantástico. Lo que sucedió entonces fue que el Barça fichó a Pichi Alonso, del Zaragoza. En el contrato acordaron que el club aragonés podía llevarse uno o dos (no lo recuerdo) jugadores del Barça . A Beenhakker le ofrecieron jugadores del primer equipo del Barça, pero él me escogió a mí. Me había visto en un partido en Fabra y Coats y le gusté.

P: ¿Qué pasó entonces?

R: En enero o febrero Pichi Alonso firmó el contrato con el Barça y yo un precontrato con el Zaragoza. Lo que es curioso es que cuando acaba la temporada el Barça realiza una gira por Sudamérica y yo jugué con el primer equipo. Al volver a Barcelona me llamó el presidente Núñez y me dijo que Udo Lattek contaba conmigo para la pretemporada del Barça. Núñez me dijo que me inventara cualquier excusa de índole personal pero que no fuera a Zaragoza. Mi sueño era triunfar con el Barça pero yo había firmado con el Zaragoza que en aquella época era un club potente de Primera.

Salva García Puig era un central con una técnica exquisita / Joan Ignasi Paredes

P: ¿Qué decisión tomaste?

R: Era una decisión difícil pero yo tuve en cuenta que un gran entrenador como Leo Beenhakker había venido expresamente y me quería. Viendo cómo funcionaba aquí la cosa, que normalmente los jugadores de la cantera más o menos subían para cubrir una cuota pero que tampoco es que hubieran excesivas oportunidades, tomé una decisión y no hice caso a Núñez. Entonces me fui con mi padre a Zaragoza y firmé el contrato oficial. Me escapé del Barça pero con el precontrato ya firmado.

Me escapé con mi padre a Zaragoza a pesar de que Núñez me dijo que me inventara algo y rompiera mi precontrato con el conjunto aragonés Salva García Puig — Exjugador FC Barcelona

P: ¿Qué tal te fue en Zaragoza?

Desde que llegué, las cosas me salieron de maravilla y en cambio a Pichi en el Barça le costó. Se escribió que el Barça aún tenía unos derechos sobre mí, pero no era cierto. Lo único que había en mi contrato es que el Barça se guardaba una opción de derecho de tanteo por dos jugadores del Zaragoza, Valdano y Amarilla. Cuando empecé a jugar en el Zaragoza, a los cuatro o cinco partidos ya empezaron a llamarme para la selección. La verdad que fue una explosión, allí era un jugador que era diferente. En aquellos momentos las cosas me fueron muy bien. Estuve dos años allí y fui a la Eurocopa del 1984 en la que España fue subcampeona.

Salva García Puig, en la concentración de la selección española en 1984 / Josep Maria Arolas

P: Hiciste un gran papel en la Eurocopa

R: Jugué la final y me salió una Eurocopa muy buena. Núñez en aquel momento era el vicepresidente de la Federación y yo me acuerdo que estábamos en un hotel y él vino a la Eurocopa a algunos. Siempre que pasaba cerca me miraba y me hacía así, como decir, la que me has liado porque medio me escapé, ¿no? En aquellos momentos Sisqués era el presidente del Zaragoza y también un buen aficionado culé. Avisó a Núñez que el Real Madrid quería a Valdano y le dio la oportunidad al Barça de ficharlo cumpliendo el contrato de la opción de derecho de tanteo. Núñez, que era muy listo, dijo que no lo quería.

P: ¿Y qué sucedió?

Jorge Valdano se fue al Madrid y el Barça decidió impugnar el contrato de mi traspaso porque tenían el derecho que te he dicho de opción sobre Valdano y Amarilla. El Barça consiguió romper mi contrato y la Federación decidió que tenía que volver al Barça. El Zaragoza no estuvo de acuerdo y arrancó un lío entre clubs con juicios, impugnaciones y de todo.

Núñez me reconoció que no podía jugar con el Barça porque temían que el Zaragoza y otros clubs lograran impugnar los partidos que yo jugase de blaugrana Salva García Puig — Exjugador FC Barcelona

P: ¿Cómo fue tu retorno al Barça?

Yo pasé de jugar la Eurocopa a llegar aquí al Barça y no jugar ni un minuto. Había hecho la pretemporada con el Zaragoza, tenía contrato con ellos y me querían renovar. El Real Madrid también se había interesado. Núñez dejó que el Real fichara a Valdano porque me quería a mí. A mí esta jugada me perjudicó porque estaba en mi mejor momento y me pasé un año entero en blanco. También tengo que decir que Núñez, conmigo a nivel personal, se portó siempre muy bien, no tengo ninguna queja en el tema personal.

Salva García Puig lo pasó mal en su etapa en el Barça / Zoltan Czibor

P: ¿Por qué te repesca el Barça y no te hace jugar?

R: Pues porque tenía contrato con el Zaragoza y lo llevó a juicio. Incluso otros clubs amenazaron de que si yo jugaba con el Barça impuganarían los partidos que yo jugara. Estaba en la plantilla del Barça y yo llegaba a casa a comer y estaba viendo el Telediario y vi que un juez decía que tenía que volver a Zaragoza. Era un lío tremendo. A nivel legal todo se calmó cuando el Barça ficha a Amarilla y pactan olvidar mi asunto. Núñez a mí un día me llamó al despacho y él fue consciente de la gran jugarreta que había sido para mí todo este lío. Él me compensó de otras maneras. Pero me dijo, desde un año que ganábamos la Liga después de 14 años, no nos podemos arriesgar a que juegues y nos quiten los puntos. Por tanto no jugué ni un minuto. Lo único en lo que pensaba es en marcharme.

P: ¿Lo pasaste mal?

Lo pasé muy mal. Con Terry Venables tuve una gran decepción. Hablé con él y le dije que era consciente que a mí me había fichado la directiva y que yo no era un fichaje suyo. Me dijo que contaba conmigo pero la realidad es que yo no encajaba con su idea futbolística. Era un juego estilo inglés en el que estaba prohibido salir desde atrás. Coincidió que no podía jugar por el tema legal y que luego Venables ya tenía su equipo hecho. Yo tenía ofertas pero no me dejaban salir. Además todo me afectó mucho a nivel psicológico y empecé a sufrir lesiones por esta causa. Cuando había una baja en defensa y tenía opciones de jugar me acababa lesionando. Lo único que pensaba es en marcharme y tuve ofertas excelentes. Me quiso el Nottingham Forest que era el campeón de Europa y el Atlético de Madrid de Jesús Gil.

Salva García Puig fue protagonista de la portada de nuestro diario / Sport

P: ¿Hablaste con Jesús Gil?

R: Jesús Gil me quería fichar cada año para el Atlético de Madrid. Hablé con él un montón de veces. Me acuerdo que me llamaba la secretaria y me decía un momento que se pone don Jesús. Y hablaba con él y todo lo que le pedía me decía que sí. Hubo una vez que estaba medio cerrado y una persona importante del Barça me citó en el aeropuerto...y todavía lo estoy esperando. La operación no se llevó a cabo.

Jesús Gil me quería fichar cada año para el Atlético de Madrid. Hablé con él un montón de veces. el Barça no me dejó marchar Salva García Puig — Exjugador FC Barcelona

P: Cuando se fue Venables llegó Luis Aragonés

R: Con Luis tengo una anécdota muy buena. Lo que hizo con José Antonio Reyes hablándole de Henry para motivarlo o la famosa escena con Eto'o en el Mallorca también me lo hizo a mí. Estábamos ahí entrenando y yo le di una patada a un cono que lo tenía al lado y me vino... Me dijo, Salva, venga aquí. De usted, siempre hablaba de usted. Yo le digo, ¿qué pasa? Usted es un gilipollas. Yo le dije, ¿qué pasa, qué he hecho? Y me dijo... que usted no juegue aquí...Usted es un gilipollas, me dijo. Yo reconozco que mi cabeza estaba más fuera que dentro. A mí me mató ese primer año. De llevar una carrera como un cohete me cortaron las alas.

Salva García Puig era todo finura y elegancia / Archivo

P: Tu caso es muy contradictorio.

R: Yo soy muy culé y siempre lo he sido, pero en mi caso fue tan complicado que me obligaron a volver a casa. Y luego llegó Johan y entendió mi situación. De hecho, con Cruyff tuve una relación muy buena pero yo ya no tenía la cabeza para estar aquí. Entonces es cuando me fui al Logroñés y jugué unas temporadas muy buenas. Me reencontré conmigo mismo. El ambiente en la ciudad era excelente y fue un bálsamo. Pero siendo sincero lo mejor de mi carrera ya había pasado.

P: En el Barça no te habían dejado triunfar.

R: Jamás me quejé públicamente aunque lo que me sucedió a mí nunca más lo he vuelto a ver. Mi caso fue realmente excepcional. La AFE no me ayudó y hay que decir que Núñez tenía mucho peso en la Federación y eso influyó mucho en mi caso. Mi caso era de risa. Estaba en el Barça después de seis meses y que un juez dijera que era jugador del Zaragoza... El Zaragoza no incumplió nada con el caso Valdano y lo que pasó fue increíble. El Barça lo que logró es que no acabara en el Real Madrid que me quería fichar. Yo soy culé pero quería progresar como profesional. A igualdad de condiciones entre Barça y Madrid me quedaba con el Barça pero en el Madrid me quería Beenhakker que era el entrenador que más confiaba en mí. A mí me metieron en el medio por el traspaso de Valdano cuando yo no tenía la culpa. Estamos hablando de un caso increíble ya que venía de triunfar en la Eurocopa.

Salva García Puig y Zubi coincidieron en el Barça / Sport

P: Es todo surrealista.

R: Lo más extraño es que el traspaso del Zaragoza al Barça fue cifrado en una peseta. Fue tan curioso que salió en el Trivial. Preguntaban qué jugador costó una peseta como traspaso, y era yo. La Federación impuso mi pase al Barça cuando yo tenía contrato con el Zaragoza. En el Barça vieron la oportunidad de enmendar el error de dejarme escapar y utilizaron esta treta, pero el perjudicado fui yo. El Barça tenía mucho poder. Incluso me obligaban a venir aquí cobrando lo mismo que en el Zaragoza.

P: Tu caso es más complicado que el caso Di Stéfano...

R: El de Di Stéfano fue un tema más político. Mi caso no lo he visto nunca en la historia. Un caso tan judicializado es increíble. Imagínate que ahora un juez dijera que Rashford tiene que volver a Manchester...

Salva García Puig jugó en el Barça, Logroñés, Hércules y Zaragoza / Joan Ignasi Paredes

P: ¿Guardan buen recuerdo tuyo en Zaragoza tras esos dos años magníficos?

R: Era tanta presión con mi caso que cada día se hablaba de lo mismo. Estaba harto de hablar del caso. Un día un periodista me insistió en que si quería volver a Zaragoza y yo le dije que estaba entrenando con el Barça y que pertenecía a este club. Me insistió una y otra vez hasta que le dije que me iría si me viniera a buscar la Guardia Civil. Maldigo el día que contesté esto. Su titular periodístico fue...no volvería a Zaragoza ni con la Guardia Civil. La que se lió en Zaragoza. Cuando volví a La Romareda tuve que irme escoltado por la Policía. He desmentido mil veces esta frase pero no hay manera. Hay que ser mala persona para hablar mal del equipo que me dio la oportunidad de triunfar pero yo nunca dije eso. Soy una persona agradecida y nunca hubiera dicho esto.

Un periodista aragonés se inventó que yo dije que no iría a Zaragoza ni forzado por la guardia civil y me recibieron de uñas en la Romareda y tuve que irme escoltado por la policía Salva García Puig — Exjugador FC Barcelona

P: Test futbolístico a responder de manera breve

El mejor jugador con el que has jugado: Schuster

El mejor jugador al que te has enfrentado: Maradona

Tu mejor entrenador: Benhakker y Johan Cruyff

El mejor entrenador de siempre: Johan Cruyff era un adelantado

El mejor compañero: Tengo muchos. Te diría que Urbano Ortega, Roberto Fernández, López Rekarte y Esteban Vigo.

El mejor jugador de todos los tiempos: Pelé, Cruyff, Maradona y Messi, cada uno de ellos en su momento.