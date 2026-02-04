Juegos Olímpicos de Invierno: Grindr, aplicación de citas para LGTBQ, forzada a realizar cambios en los perfiles de los atletas

Los Juegos Olímpicos de Invierno están a punto de arrancar con casi 3.000 atletas preparados para ofrecer sus mejores actuaciones en las decenas de disciplinas sobre nieve y hielo que se practicarán durante los próximos 16 días, en Milán Cortina.

Aunque la inauguración no llegará hasta el viernes, la celebración ya ha comportado cambios importantes para terceros. En este caso, para la aplicación de citas entre la comunidad LGTBQ, Grindr, que se ha visto forzada a realizar cambios en el perfil de los participantes en la competición.

La aplicación Grindr une a personas de la comunidad LGTBQ. / ·

El motivo es que se intenta dar más protección a estas figuras públicas, ofreciendo una mayor privacidad dentro de la Villa Olímpica, donde se concentrarán los especialistas en las pruebas de invierno.

Mayor privacidad para mejorar la seguridad

Ahora, con estos cambios, los atletas con perfil en la app podrán ocultar sus perfiles de las personas que no estén conviviendo en la residencia, además de que podrán enviar mensajes que se eliminarán al ser leídos. Además, no se permitirán las capturas de pantalla en los chats privados, para evitar que dichas imágenes pudieran circular de forma indeseada.

El viernes arrancan los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina. / ·

"Cuando llegan los Juegos Olímpicos, los atletas se enfrentan a un nivel de atención global que no existe en ningún otro lugar, dentro y fuera del podio", señalan desde la aplicación. Más allá de la sorpresa del anuncio, la realidad tras la medida expone un problema al que se enfrentan muchas personas, no solo deportistas, cada día de su vida.

"Para los atletas homosexuales, especialmente aquellos que no lo han declarado abiertamente o que provienen de países donde ser homosexual es peligroso o ilegal, esa visibilidad crea riesgos reales de seguridad", añade Grindr. El objetivo es que nadie ajeno pueda saber si un atleta está presente o no en la app, pudiendo localizar la ubicación y convirtiendo esta funcionalidad en algo peligroso, pues podría comprobarse incluso desde fuera de la Villa.

Grindr, aplicación de citas de la comunidad gay, bisexual y trans. / REUTERS

Estos JJ. OO, no obstante, no serán los primeros en los que se aplica esta política especial: "Primero, restringimos las características de ubicación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 y continuamos en París 2024. Milán Cortina 2026 serán nuestros terceros Juegos consecutivos con estas protecciones implementadas", revelan.

Es un secreto a voces, confirmado por los propios deportistas, como Ana Peleteiro, que las Villas son lugares donde las hormonas van sueltas: "Te liberas, para celebrar o para ahogar las penas", comentaba la atleta española. De hecho, en los últimos Juegos de París 2024 se repartieron 300.000 preservativos entre los participantes, una buena muestra de que la tensión suele liberarse de una forma muy determinada, con otras personas.