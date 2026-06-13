El juego a tres bandas de Jorge Mendes con Bernardo Silva

El más que probable fichaje de Bernardo Silva por el Real Madrid ha reavivado el debate sobre la influencia de Jorge Mendes en el fútbol español. El reconocido representante portugués habría roto un acuerdo prácticamente cerrado con el Atlético de Madrid para encaminar la operación hacia el conjunto blanco.

La incorporación del centrocampista, que llegaría como agente libre tras finalizar su etapa en el Manchester City, se habría concretado en poco más de 32 horas gracias a una propuesta económica superior y a un proyecto deportivo que le garantiza un papel protagonista junto a su compatriota José Mourinho.

Bernardo Silva apunta al Barça / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, veía en Bernardo Silva la pieza ideal para suplir la salida de Antoine Griezmann. El acuerdo con el club rojiblanco estaba muy avanzado: un puesto fijo en el once titular y un salario competitivo. Sin embargo, cuando el jugador se encontraba en Estados Unidos ultimando los detalles de su incorporación, Jorge Mendes cambió el rumbo de la negociación y cerró su llegada al Real Madrid.

Por su parte, el FC Barcelona se había ido alejando progresivamente de la operación. La entidad azulgrana ofrecía unos requisitos salariales inferiores, condicionados además por la necesidad de liberar masa salarial mediante varias salidas. Además, Bernardo Silva no estaba llamado a desempeñar un papel principal en un centro del campo repleto de jóvenes talentos como Pedri, Gavi o Bernal. Aunque existió un acuerdo verbal inicial, el aumento de las exigencias económicas y la perspectiva de un rol secundario acabaron enfriando definitivamente la posibilidad.

El poder de Jorge Mendes en los tres grandes de LaLiga

A través de Gestifute, Jorge Mendes se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del fútbol español. Su extensa red de contactos y sus históricas relaciones con los principales clubes le permiten participar de forma decisiva en fichajes, renovaciones y operaciones de salida que afectan al Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

Real Madrid: una alianza reforzada

La llegada de José Mourinho al banquillo blanco ha revitalizado la relación entre Florentino Pérez y Jorge Mendes, que había perdido protagonismo tras la salida de Cristiano Ronaldo. Prueba de ello fue una reciente reunión estratégica celebrada en Madrid entre Mourinho, Mendes, José Ángel Sánchez y Juni Calafat para planificar la temporada 2026-27.

Florentino Pérez y José Mourinho, en 2011 / JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

En ese encuentro, el agente portugués se consolidó como una figura clave en la configuración del nuevo proyecto deportivo. Mourinho, representado por Mendes desde hace más de dos décadas, habría solicitado la incorporación de varios futbolistas portugueses como Bernardo Silva, Rúben Dias, Matheus Nunes o Mateus Fernandes. La capacidad de Mendes para facilitar este tipo de operaciones le ha otorgado un papel cada vez más relevante en la planificación deportiva del club.

FC Barcelona: presencia en operaciones estratégicas

Mendes también mantiene una importante actividad en el entorno azulgrana. Actualmente, participa en la negociación de la salida de Ansu Fati al Mónaco, una operación que ha encontrado algunas complicaciones debido al elevado salario del jugador. Además, su influencia podría resultar determinante en posibles ventas como la de Marc Casadó.

Laporta - Mendes / SPORT

El representante portugués también gestiona los intereses de varios futbolistas del primer equipo, entre ellos la gran estrella del club, Lamine Yamal, lo que convierte la relación con Mendes en un asunto estratégico para la entidad catalana.

Su ofrecimiento de Bernardo Silva, antes de que el jugador se decantara por el Real Madrid, así como los intentos por acercar a João Cancelo desde el Al-Hilal, son otros ejemplos de su constante participación en el mercado azulgrana.

Atlético de Madrid: una relación puesta a prueba

Históricamente, Jorge Mendes ha mantenido una relación fluida con el Atlético de Madrid. De hecho, Mateu Alemany negoció directamente con él la posible llegada de Bernardo Silva como sustituto de Griezmann, en una operación que parecía encaminada hacia un término favorable para los rojiblancos.

Joao Félix, autor del primero gol del Atlético / AFP

Aunque el desenlace final podría generar cierta tensión entre ambas partes, Mendes continúa siendo un interlocutor habitual para el club madrileño. Su buena sintonía con la entidad ha facilitado algunas de las operaciones más importantes de las últimas décadas, como el fichaje de João Félix procedente del Benfica —que se convirtió en el traspaso más caro de la historia del club— o las incorporaciones de delanteros de la talla de Radamel Falcao y Diego Costa.

El posible fichaje de Bernardo Silva por el Real Madrid trasciende el ámbito puramente deportivo. La operación refleja el enorme peso que Jorge Mendes mantiene en el fútbol español, una influencia que se ha visto reforzada por el regreso de José Mourinho a los banquillos. Su capacidad para intervenir en los movimientos de los tres grandes clubes de LaLiga lo confirma, una vez más, como uno de los actores más determinantes del mercado de fichajes.