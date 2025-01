¿Por qué juega Szczesny en lugar de Iñaki?

Wojciech Szczesny ha sido la gran sorpresa en el once titular del FC Barcelona en el partido de la Champions League ante el Benfica. Después de los elogios de Flick en la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico alemán ha vuelto a depositar su confianza en el portero polaco como ya lo hiciera en la Supercopa de España. El nivel de Iñaki Peña no está siendo para nada desdeñable, pero el entrenador azulgrana tiene razones de peso para apostar por Szczesny.

Flick considera que su equipo está plagado de jugadores jóvenes y que en un partido de esta altura se necesita experiencia, y más jugando fuera de casa. En este sentido, la veteranía y el liderazgo de Szczesny pueden ser fundamentales para ayudar al equipo. Así lo ha confirmado el técnico culer en la previa del partido: "Le vimos en la Supercopa. Su personalidad es muy buena y hemos decidido que juegue. Hoy es importante tener a alguien con su experiencia y personalidad". Cabe destacar que a sus 34 años, el polaco ha disputado grandes partidos tanto con la Juventus como con el Arsenal.

A ello se le suma el nivel óptimo que está demostrando el guardameta polaco en los entrenamientos, algo que el técnico germano ha querido premiar. Así pues, Wojciech Szczesny afronta su cuarto partido con el FC Barcelona y regresa al once después de su ausencia en la Copa del Rey por su acción en la final de la Supercopa de España con Mbappé.

Pese a la titularidad de Szczesny, Hansi Flick no ha confirmado que el polaco vaya a mantenerse en el once en los próximos encuentros: "No miro tan lejos, es solo para este partido y veremos lo que pasa".