¿Por qué no juega Lamine Yamal hoy contra el Newcastle en Champions League?

El FC Barcelona da el pistoletazo de salida a su andadura en la Champions League 2025/26 con una difícil visita al St. James's Park. El Newcastle de Eddie Howe, el gran 'coco' del bombo 4, será el primer rival del conjunto azulgrana en una 'liguilla' que también le depara enfrentamientos contra PSG y Chelsea.

Empezar sumando de tres es fundamental para que el conjunto azulgrana pueda terminar la fase liga entre los ocho primeros clasificados, pero Hansi Flick tendrá que afrontar este primer desafío sin uno de sus principales baluartes. Lamine Yamal, que ya se perdió el primer compromiso liguero, no formó parte de la convocatoria para el primer compromiso europeo.

Tal como informó el conjunto azulgrana hace unos días, la joya de La Masia arrastra molestias en el pubis que le impidieron entrenar y ya le obligaron a perderse el partido liguero contra el Valencia. El talentoso extremo está tratando de acelerar su recuperación con sesiones maratonianas en la Ciutat Esportiva, pero no se espera que esté disponible en los próximos días.

Con una jornada intersemanal a la vuelta de la esquina y el vital enfrentamiento contra el PSG en el horizonte, se espera que el FC Barcelona adopte una postura conservadora con Lamine Yamal para prevenir posibles recaídas. El objetivo es que esté disponible para el duelo europeo contra los parisinos, lo que podría comprometer su presencia en jornadas anteriores.

Antes de recibir al PSG, el Barça afrontará tres compromisos ligueros ante Getafe, Real Oviedo y Real Sociedad en un lapso de apenas siete días. Parece difícil que Lamine Yamal esté disponible para el primero, y está por ver si el club apostará por arriesgar en los dos restantes.

De cara al enfrentamiento contra el Newcastle, Marcus Rashford tendrá la difícil papeleta de sustituir al '10' azulgrana en el once. El inglés completará una delantera de lujo con Raphinha y un Lewandowski que se estrena como titular en la presente temporada