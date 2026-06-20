Así juega Josué Caicedo, el nuevo fichaje del Barça: un prodigio físico de largo recorrido

El fichaje mediante una cesión con opción de compra de 2,5 millones de euros de Josué Caicedo por el FC Barcelona ha supuesto un gran impacto en Ecuador. Medios deportivos del país sudamericanos como 'El Comercio Deportes' o 'El Universo' destacan en sus portadas digitales la llegada de su compatriota al club azulgrana. Caicedo es una de las joyas de la LDU de Quito, incluso ya ha debutado en la Libertadores con el 'Rey de Copas', y estaba ya haciendo 'revuelo' en su país, pero el club azulgrana ha llevado con total discreción las negociaciones y se ha asegurado la posibilidad de quedarse en propiedad al futbolista de 18 años en caso de que convenza al finalizar la cesión. No se lo esperaban, ni siquiera en Ecuador.

A los 'scoutings' les convenció Caicedo y la necesidad de ficharle en los dos partidos que disputó el futbolista de la Libertadores sub-20, en la que repartió dos asistencias. En Ecuador explican que aunque su posición originaria es la de extremo izquierdo, su gran despliegue y condición física le han ido retrasando para convertirse en un carrilero por toda la banda y no limitarse solo a las acciones ofensivas. Hay incluso vídeos por la red de Josué Caicedo que se focalizan en sus funciones defensivas, algo que no podría ocurrir en un extremo 'a la vieja usanza'.

Los informes recabados destacan los conceptos de "capacidad atlética, potencia, visión ofensiva, agilidad, rapidez de reacción, desborde tanto por dentro como por fuera y precisión en los centros".

También en su país destacan que el préstamo de Josué Caicedo al FC Barcelona le convertirá en el primer ecuatoriano que se viste de azulgrana después de una transacción entre clubes. En concreto, 'El Comercio' detalla que "antes de la llegada de Josué Caicedo al FC Barcelona, cuatro ecuatorianos pasaron por las filas del Barça. Erik Ferigra, Diego Almeida y Enrique Saverio se formaron en La Masia. De todos ellos, solo el último consiguió debutar con el primer equipo, pero fue en un amostoso. Éderson Castillo, por su parte, llegó también desde Liga de Quito. Sin embargo, lo hizo para una prueba. Finalmente, no consiguió quedarse en el club y retornó a la ‘U’".

Para los ecuatorianos es un orgullo que uno de sus futbolistas juegue de azulgrana y de ahí la gran expectación que ha provocado, aunque, en principio, arranque el Barça Atlètic que dirige Juliano Belletti. Son conscientes de que si lo hace bien durante la cesión y el Barça ejecuta la opción de compra, que podría derivar en obligatoria si se dan unos condicionantes, Josué Caicedo tendría opciones de dar el salto al primer equipo blaugrana y hacer historia.