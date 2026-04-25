¿Cuándo juega el Barcelona la vuelta de las semifinales de la Champions League Femenina? Fecha, horario y dónde ver gratis el partido contra el Bayern por TV y en directo

El FC Barcelona se prepara para afrontar uno de los partidos más decisivos de la temporada. Una vez disputado el partido de ida de las semifinales de la Champions League Femenina, el equipo azulgrana se encomienda al Spotify Camp Nou para conseguir su billete a la final de Oslo en el Ullevaal Stadion.

El duelo de ida se saldó con un resultado de 1-1 en el Allianz Arena, así que todo se decidirá el próximo domingo 3 de mayo en el estadio blaugrana.

Así queda el cuarto de la Champions League Femenina 2025/26 / Marc Creus

Una vez disputado el primero de los dos duelos de la eliminatoria, el FC Barcelona pone toda su atención en el partido de vuelta. Las azulgranas tendrán toda una semana de descanso, pues no disputará partido de Liga entre semana y podrá prepararse con garantías el próximo envite con las bávaras. Y es que conquistado el título de Liga, al Barça todavía le falta la Champions y la Copa de la Reina para lograr un hipotético triplete que sería histórico.

¿Cuándo juega el Barcelona contra el Bayern la vuelta de las semifinales de la Champions League Femenina?

El partido entre Barça y Bayern de Múnich, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Champions League Femenina, se disputará el próximo domingo 3 de mayo a las 16:30 horas (CEST). El duelo se disputará en el Spotify Camp Nou.

¿Dónde ver el Barcelona - Bayern de la Champions Femenina por TV y en directo?

En España, el partido entre Barça y Bayern de Múnich de semifinales de la Champions League Femenina 2025/26 se podrán ver por TV y online a través de Disney+, plataforma de pago que ha adquirido los derechos de la competición.

Las dos opciones para ver la Champions League Femenina gratis en semifinales son TV3 y RTVE. El canal autonómico y el estatal emitirá en abierto el encuentro, una oportunidad única para seguir la competición sin pagos de por medio.