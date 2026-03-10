¿Cuándo juega el Barcelona la vuelta de los octavos de final de la Champions League? Fecha, horario y dónde ver el partido contra el Newcastle por TV y en directo

El FC Barcelona ya piensa en la disputa de uno de los partidos más importantes del año. A la espera de acontecimientos en St James' Park, el conjunto azulgrana sabe que su temporada particular puede ser considerada como éxito o fracaso en función de lo que suceda en el decisivo partido de vuelta.

Suceda lo que suceda en el feudo del Newcastle, todo se decidirá en el Spotify Camp Nou. El conjunto azulgrana, que ya sabe lo que es imponerse ante las 'urracas' en la presente temporada, contará con el aliento de su afición para disputar el partido en el que se sellará el billete a cuartos para uno de los dos conjuntos.

Este partido de vuelta, sin embargo, no será el próximo desafío con el que tendrán que lidiar los de Hansi Flick. Antes, el domingo 15 de marzo, el Barça recibirá al Sevilla con el objetivo de defender el liderato de LaLiga EA Sports. Un día extra de descanso tendrá el Newcastle, que saldrá a escena el sábado 14 en un exigente partido contra el Chelsea.

Lamine Yamal, durante el partido de la Champions entre Barçá y Newcastle / EFE

¿Cuando juega el Barcelona contra el Newcastle la vuelta de los octavos de final de la Champions League?

El partido entre Barça y Newcastle, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League, se disputará el próximo miércoles 18 de marzo a las 18:45 horas (CET).

¿Dónde ver el Barcelona - Newcastle de la Champions por TV y en directo?

El partido entre Barça y Newcastle se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).