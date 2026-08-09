¿Cuándo juega el Barcelona el Trofeo Joan Gamper 2026? Fecha, hora, rival y dónde ver el partido amistoso

El FC Barcelona encara la recta final de la pretemporada 2026/27 y entre las citas señaladas del calendario azulgrana aparece un año más el Trofeo Joan Gamper, que servirá como presentación del equipo ante su afición y tendrá al Al Ahly egipcio como rival.

La edición de este año tendrá además un componente especial por el escenario; el Gamper regresa al Spotify Camp Nou después de la reapertura del estadio y será el primer partido del conjunto de Hansi Flick como local esta temporada. La pasada edición se celebró en el Estadi Johan Cruyff, con el Como 1907 como invitado, mientras que las dos anteriores tuvieron lugar en el Estadi Olímpic Lluís Companys ante Mónaco y Tottenham.

El once del primer partido del Barça en el Friuli / Dani Barbeito

El invitado en esta ocasión es el Al Ahly, primer club egipcio y representante africano que participa en el Trofeo Joan Gamper. El conjunto de El Cairo es el club más laureado del fútbol africano y supondrá un reto importante antes del incio de la competición oficial.

Y es que el Gamper será además el último test de pretemporada para los azulgranas antes de empezar la defensa del título de LaLiga. Solo cuatro días después, el domingo 23 de agosto, el Barça estrenará su curso liguero frente al Elche en el Martínez Valero, a partir de las 21:30 horas.

¿Cuándo juega el Barcelona el Trofeo Joan Gamper 2026?

El partido entre el FC Barcelona y el Al Ahly, correspondiente a la 61.ª edición del Trofeo Joan Gamper, se disputará el próximo miércoles 19 de agosto de 2026 a las 20:00 horas (CEST). El encuentro tendrá lugar en el Spotify Camp Nou.

¿Dónde ver el Barcelona - Al Ahly del Trofeo Joan Gamper por TV y online?

El Barcelona - Al Ahly del Trofeo Joan Gamper se podrá ver en España y en todo el mundo, en exclusiva en directo a través de las plataformas digitales del club. Tanto para la web como para la app, será necesaria la suscripción a Barça Play y a Culers Premium Membership, gratuito para socios, socias y peñistas y con un precio anual de 39,99 euros para el resto de usuarios.

Además, el encuentro se podrá ver en streaming a través del canal oficial de YouTube del FC Barcelona para aquellos usuarios suscritos con YouTube Pack Premium Members del Club. En el caso particular de Catalunya, los partidos del Barça en pretemporada se podrá ver a través en abierto por TV a través del canal autonómico TV3 y online en 3 Cat.

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