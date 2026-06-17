¿Cuándo empieza el Barcelona la pretemporada 2026/27? Fechas y horario de su próximo partido

El FC Barcelona ya prepara la pretemporada 2026/27 con antelación. A pesar de que el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá acapara toda la actualidad deportiva estas semanas, el equipo azulgrana planifica su futuro más inmediato para poner las bases de una nueva temporada donde se volverá a aspirar por todos los títulos, especialmente con la Champions League como máximo objetivo.

El club ha planificado la vuelta al trabajo para el 13 de julio, fecha acordada para iniciar las pruebas médicas y físicas habituales. No se esperan a todos los futbolistas, pues muchos se incorporarán con el grupo tras disfrutar de un debido descanso tras la Copa del Mundo, pero Hansi Flick podrá contar por esas fechas con varios miembros de su plantilla.

Flick, durante la pasada pretemporada / SPORT

Serán días de dura preparación física en la Ciutat Esportiva y que serán el preludio a un 'stage' en Inglaterra del 27 de julio al 3 de agosto. Hansi Flick quiere tener a sus jugadores enchufados para esas fechas con el objetivo de coger un buen tono físico para el inicio de la competición oficial unas semanas después.

Durante su paso por Inglaterra, el club azulgrana ha confirmado como mínimo un partido. Será el viernes 31 de julio contra el Birmingham City, un equipo histórico inglés que milita actualmente en la Championship, la segunda categoría del país, después de finalizar la pasada campaña en la décima posición. No se enfrentan entre ambos desde hace más de seis décadas, así que el partido del próximo 31 de julio permitirá recuperar una rivalidad histórica que llevaba mucho tiempo sin escribirse.

Cuándo juega el Barcelona su próximo partido de pretemporada

El Barça de Hansi Flick jugará su primer partido de la pretemporada 2026/27 el viernes 31 de julio a las 20:45 horas (CEST) contra el Birmingham City, en el St. Andrew's Knighthead Park. Será el debut del equipo azulgrana y se realizará en el marco de un ‘stage’ en Inglaterra del 27 de julio al 3 de agosto.

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Calendario de partidos del Barcelona de la pretemporada 2026/27

Birmingham City - FC Barcelona: Viernes 31 de julio (20:45h) en el St. Andrew’s Knighthead Park

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