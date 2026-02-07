¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El FC Barcelona se prepara para afrontar uno de los partidos más desafiantes en lo que llevamos de temporada. Una vez finalice su compromiso de este fin de semana contra el Mallorca, el conjunto azulgrana centrará toda su atención en las semifinales de la Copa del Rey, penúltimo obstáculo en busca de revalidar el título conseguido en la temporada anterior.

El próximo rival del FC Barcelona será el Atlético de Madrid, reciente verdugo del Betis en el torneo del K.O. El conjunto blanco no atraviesa su mejor momento, con varios sensibles tropiezos tanto en Liga como en Champions, pero ha realizado una fuerte inversión en el mercado de invierno que ya vio sus primeros brotes verdes con la goleada frente a los verdiblancos.

Ademola Lookman celebra el 0-3 en la eliminatoria que enfrentó al Real Betis y Atlético de Madrid / EFE

¿Cuándo juega el Barcelona contra el Atlético de Madrid en la Copa del Rey?

El partido entre FC Barcelona y Atlético de Madrid, correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa del Rey, se celebrará el próximo jueves 12 de enero a las 21:00 horas (CET) en el Riyadh Air Metropolitano.

¿Dónde ver por TV y online el partido de Copa del Rey entre Barcelona y Atlético de Madrid?

El partido entre FC Barcelona y Atlético de Madrid, correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa del Rey, se podrá ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play. En Catalunya, la retransmisión también correrá al cargo del canal autonómico TV3.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago Movistar+, concretamente en el canal Movistar Plus+ (M7).

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Racing de Santander a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.