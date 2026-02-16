¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El FC Barcelona se prepara para seguir con su maratón de partidos en esta parte crucial de la temporada. Después de tachar de la lista el compromiso de LaLiga contra el Girona, el conjunto azulgrana centrará toda su atención en su próximo encuentro liguero con la obligación de ganar para mantener el pulso con el Real Madrid en lo más alto de la tabla.

El equipo de Hansi Flick ha acusado la carga de partidos en este tramo con lesiones de sus jugadores más importantes. Las bajas de Raphinha o Pedri, entre otros, han lastrado a un equipo que sigue sumando de tres en tres en Liga, pero que sufrió una importante derrota contra el Atlético de Madrid en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey (4-0). La debacle del Metropolitano obliga a los azulgranas a encomendarse a una remontada en extremo complicada en el Spotify Camp Nou, mientras centra su atención en sumar victorias en Liga.

El equipo que presentó Hansi Flick en Montilivi contra el Girona / Gorka

Una vez superada la exigente prueba contra el Girona en Montilivi, el Barça centrará ahora toda su atención en el próximo duelo liguero contra el Levante. Los granota perdieron su último partido de Liga contra el Valencia y empiezan a ver la salvación como una tarea realmente complicada hasta final de temporada. Si quieren quedarse en la máxima categoría deberán sumar de tres en tres a partir de ahora y su próxima final en el calendario es contra el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou.

¿Cuándo se juega el Barcelona - Levante de LaLiga EA Sports?

El partido entre Barça y Levante, correspondiente a la 25ª jornada de LaLiga EA Sports, se disputará el próximo domingo 22 de febrero a las 16:15 horas (CET).

¿Dónde ver el Barcelona - Levante de LaLiga EA Sports por TV y online?

El partido entre Barça y Levante de LaLiga EA Sports se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar+.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en LaLiga EA Sports con especial atención al Barça a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas y las mejores declaraciones de los principales encuentros.