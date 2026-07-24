¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

El FC Barcelona ha empezado su vuelta al trabajo. Después de unas semanas de entrenamiento sin los internacionales que participaron en las últimas rondas del Mundial, el equipo de Hansi Flick disputó su primer partido de pretemporada contra el Europa a puerta cerrada. Una vez finalizado su compromiso amistoso, el conjunto azulgrana mira hacia adelante a sus siguientes retos.

Después de su primer partido, el equipo pondrá ahora rumbo a Inglaterra para enfrentarse al Birmingham City, un histórico club del fútbol inglés que actualmente milita en la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés. Ambos clubes se han enfrentado en cinco ocasiones, todas ellas correspondientes a la antigua Copa de Ferias, actualmente conocida como la UEFA Europa League. Son tres victorias, un empate y una derrota en cinco enfrentamientos para los azulgranas contra los ingleses en el balance global.

Los jugadores del Barça, durante un entrenamiento de pretemporada / MARC GRAUPERA / FC BARCELONA

Hansi Flick todavía no podrá contar con la mayoría de piezas de su plantilla, aunque sí podrá presentar un once de garantías para poder sacar su segundo amistoso de pretemporada adelante. A falta de que se incorporen los jugadores mundialistas, es momento para que otros que estuvieron ausentes en el Mundial como Gerard Martín, Fermín o Bernal tomen las riendas del equipo a la espera del resto del grupo y de los nuevos fichajes,

¿Cuando juega el Barcelona contra el Birmingham amistoso de pretemporada?

El partido entre Barça y Birmingham, correspondiente a la pretemporada 2026/27, se disputará el próximo viernes 31 de julio a las 20:45 horas (CEST). El encuentro se celebrará en el St. Andrew’s @ Knighthead Park, uno de los recintos más emblemáticos e históricos del fútbol inglés.

¿Dónde ver el Barcelona - Birmingham amistoso de pretemporada por TV y en directo?

El partido entre Barça y Birmingham se podrán ver a través de Barça Play. Será necesaria una suscripción a Culers Premium Membership, gratuito para socios, socias y peñistas y con un precio anual de 39,99 euros para el resto de usuarios.

Además, el encuentro se podrá ver en streaming a través del canal oficial de YouTube del FC Barcelona para aquellos usuarios suscritos con YouTube Pack Premium Members del Club.

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